GP Frankrijk: tijdschema, standen, circuitinfo

Tijdschema GP Frankrijk

De Grand Prix van Frankrijk vindt plaats op de tijd die je gewend bent van de meeste Europese GP's. Dat betekent dat de race zondag om 15:00 u. Nederlandse tijd begint. Ook is het weer een traditioneel raceweekend, dus in tegenstelling tot twee weken geleden is er geen sprintrace, maar zijn er gewoon drie vrije trainingen en een kwalificatie, voorafgaand aan de race.

Dag Sessie Tijdstip (Nederlandse tijd) Vrijdag 22 juli Eerste vrije training 14.00 - 15:00 Vrijdag 22 juli Tweede vrije training 17.00 - 18.00 Zaterdag 23 juli Derde vrije training 13.00 - 14.00 Zaterdag 23 juli Kwalificatie 16.00 - 17.00 Zondag 24 juli Race 15.00 - 17.00

Kampioenschapsstand

Charles Leclerc vocht zich in Oostenrijk weer knap terug omhoog in het kampioenschap, maar door de tweede plaats en sprintracewinst van Max Verstappen zit er nog altijd een aardig gat tussen de twee. 38 punten om precies te zijn, dat was vóór Oostenrijk nog 43. Sergio Pérez heeft door zijn uitvalbeurt in Oostenrijk een aardige duikeling gemaakt en gaat van 34 punten naar 57 punten achterstand. Ook zakt hij terug naar de derde stek.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen - Red Bull 208 - 3. Charles Leclerc - Ferrari 170 38 2. Sergio Pérez - Red Bull 151 57 4. Carlos Sainz - Ferrari 133 75 5. George Russell - Mercedes 128 80 6. Lewis Hamilton - Mercedes 109 99 7. Lando Norris - McLaren 64 144 9. Esteban Ocon - Alpine 52 156 9. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 46 162 10. Fernando Alonso - Alpine 29 179

Bij de constructeurs zien we twee duidelijke veranderingen. Ferrari is door een sterke prestatie in Oostenrijk weer wat ingelopen op Red Bull Racing. Het gat is van 63 punten geslonken naar 56 punten. Verder wisselden Haas en AlphaTauri van plaats. Haas klom naar de zevende stek en duwt AlphaTauri naar de achtste stek. Een mooie opsteker dus weer voor Haas, dat vorig jaar achteraan eindigde. Achter de top drie is er verder een verwoede strijd gaande om stek vier tussen McLaren en Alpine.

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 359 2. Ferrari 303 56 3. Mercedes 237 122 4. McLaren 81 278 5. Alpine 81 278 6. Alfa Romeo 51 308 7. Haas 34 325 8. AlphaTauri 27 332 9. Aston Martin 18 341 10. Williams 3 356

Circuit

Circuit Paul Ricard, nabij het Zuid-Franse Le Castellet, is bij veel coureurs in diverse raceklassen goed bekend. Paul Ricard wordt namelijk niet alleen voor racerij, maar ook voor testwerk regelmatig gebruikt. Het heeft vanwege zijn ruime opzet tal van verschillende lay-outs, afhankelijk van welke delen van de baan je gebruikt. Ook kan het circuit kletsnat gemaakt worden dankzij een vernuftige sproeierinstallatie, waardoor er ook bij droog weer toch geoefend kan worden met natte baanomstandigheden. Het circuit werd al 52 jaar geleden geopend en in 1971 werd er voor het eerst een Formule 1 Grand Prix verreden. Daarna was het vaak stuivertje wisselen met Dijon-Prenois, maar tussen 1985 en 1990 was Paul Ricard onafgebroken het decor van de Franse GP. Van 1991 tot 2008 reed de F1 op Magny-Cours, om in 2018 terug te keren naar Paul Ricard. Dit jaar wordt er de waarschijnlijk voorlopig laatste Franse GP gereden, want volgend jaar staat die tot dusver niet op de kalender.

Op de bijna 5,85 km lange lay-out van komend weekend worden zondag 53 rondjes gereden, om op een totale raceafstand van 309,69 km uit te komen. Het ronderecord staat nog altijd op naam van Sebastian Vettel, die er in 2019 in 1:32,740 rondging. Vorig jaar won Max Verstappen de race op Paul Ricard, nadat hij in de kwalificatie met 1:29,990 ook al pole position pakte. Overigens is Lewis Hamilton met twee overwinningen op Circuit Paul Ricard de meest succesvolle coureur van de huidige grid op het circuit. Michael Schumacher is de meest succesvolle F1-coureur aller tijden in Frankrijk, want hij won maar liefst acht keer de Franse Grand Prix. Dat was nog wel op Magny-Cours.