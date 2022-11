GP Brazilië: Tijdschema, standen, circuitinfo, weersverwachting

De Formule 1 is alweer toe aan zijn voorlaatste Grand Prix van het seizoen; de GP van Brazilië. Op Interlagos is er bijna altijd wel spektakel, dus al zijn de titels vergeven, er is weer genoeg om naar uit te kijken komend weekend.

Tijdschema GP Brazilië

De Formule 1 is nog steeds aan de andere kant van de wereld en dus kun je komend weekend weer vrij laat op de dag inschakelen om de actie live te volgen. Het meest opvallende aan het schema voor komend weekend is de sprintrace, de derde en laatste van dit jaar. De kans voor Max Verstappen om dit jaar bovenop zijn wereldkampioenschap de 'sprintrace-kampioen' van dit jaar te worden. Hij won immers de eerste twee sprintraces van dit jaar. Let er vanwege de sprintrace op dat de kwalificatie dus al op vrijdag plaatsvindt. Die kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrace, de uitslag van de sprintrace bepaalt de startgrid voor de race op zondag. Degene die in de kwalificatie de snelste tijd neerzet, krijgt de pole position-award, al staat diegene dus niet automatisch ook op pole voor de race op zondag.

Datum Sessie Tijd Vrijdag 11 nov. Eerste vrije training 16:30 - 17:30 Vrijdag 11 nov. Kwalificatie 20:00 - 21:00 Zaterdag 12 nov. Tweede vrije training 16:30 - 17:30 Zaterdag 12 nov. Sprintrace 20:30 - 21:30 Zondag 13 nov. Race 19:00 - 21:00

Kampioenschapstand

Hoewel de coureurstitel al weer even is vergeven, blijft het ongemeen spannend achter Max Verstappen. Zijn teamgenoot, Sergio Pérez, heeft immers in thuisland Mexico de tweede plaats in het kampioenschap heroverd op Charles Leclerc, maar met vijf punten verschil is de voorsprong uiterst minimaal. Verder is het spannend die de hoogstgeklasseerde Mercedes-coureur zal zijn. George Russell heeft vooralsnog de overhand dit jaar, maar Lewis Hamilton herpakt zich de laatste tijd heel behoorlijk. Mocht Hamilton het toch niet voor elkaar krijgen om boven Russell te eindigen, dan legt hij het voor het eerst sinds 2016 (destijds Nico Rosberg) af tegen een teamgenoot.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen (Red Bull) 416 2. Sergio Pérez (Red Bull) 280 -136 3. Charles Leclerc (Ferrari) 275 -141 4. George Russell (Mercedes) 231 -185 5. Lewis Hamilton (Mercedes) 216 -200 6. Carlos Sainz (Ferrari) 212 -204 7. Lando Norris (McLaren) 111 -305 8. Esteban Ocon (Alpine) 82 -334 9. Fernando Alonso (Alpine) 71 -345 10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 47 -369

In het constructeurskampioenschap is de strijd nog lang niet gestreden, al staat de wereldtitel van Red Bull Racing vast. Hoewel het een hele opgave is, kan Mercedes nog steeds Ferrari van de tweede plek stoten. Reken maar dat het Duits-Britse team daar volle bak voor gaat. Daarachter blijft het race na race ontzettend spannend tussen Alpine en McLaren. Alpine lijkt op pure snelheid de beste papieren te hebben, maar moet oppassen dat het niet weer door technische problemen punten verspeelt. Ondertussen vechten Alfa Romeo en Aston Martin nog stevig om plaats zes in het kampioenschap en kan een top tien-finish voor Haas of AlphaTauri zomaar een flink verschil maken.

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 696 2. Ferrari 487 -209 3. Mercedes 447 -249 4. Alpine 153 -543 5. McLaren 146 -550 6. Alfa Romeo 53 -643 7. Aston Martin 49 -647 8. Haas 36 -660 9. AlphaTauri 35 -671 10. Williams 8 -688

Circuit

Circuit Interlagos, dat officieel Autódromo José Carlos Pace heet, is een oude bekende in de Formule 1. Het circuit nabij São Paulo was in 1972 al gastheer van een Formule 1 Grand Prix en kende enkele memorabele edities. Voor het altijd enthousiaste thuispubliek wonnen bijvoorbeeld lokale helden Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet en Ayrton Senna twee keer de race. Vooral Senna werd in zijn thuisland op handen gedragen en leeft er nog altijd volop onder de fans. Ze riepen bijvoorbeeld uit volle borst Senna's naam toen Max Verstappen in 2016 een magistrale regenrace reed. Ook Lewis Hamilton hield er de gedachten aan de in 1994 omgekomen coureur in leven. Onder meer toen hij er enkele jaren geleden een helm van Senna ontving, maar tevens omdat hij er geen geheim van maakt dat Senna één van zijn idolen is en in Brazilië vaak een eerbetoon maakt aan de drievoudig wereldkampioen.

Interlagos, dat letterlijk 'tussen de meren' betekent, is een circuit met enkele bijzondere karakteristieken. Zo gaat de eerste bocht linksaf, wat ongebruikelijk is, en kent de omloop redelijk wat hoogteverschil. De eerste drie bochten (de 'Senna Esses') zorgen vrijwel ieder jaar voor spektakel, als het niet bij de start is, dan wel tijdens de race met mooie inhaalacties. Ook sector 2 is spectaculair, met enkele behoorlijk scherpe bochten en ruimte om in te halen. De razendsnelle bochten 14 en 15 richting het rechte stuk zorgen vaak voor spectaculaire beelden. Op dit laatste stuk van het circuit raakte Verstappen in de genoemde regenrace van 2016 de macht over het stuur even kwijt, maar wist hij op bijzondere wijze nét een crash te voorkomen.

De coureurs rijden komende zondag 71 ronden over het ruim 4,3 km lange circuit, om op een totale race-afstand van net geen 306 km uit te komen. De snelste raceronde is intussen aardig op leeftijd: Valtteri Bottas klokte hier in 2018 een tijd van 1:10.540. Overigens pakte Max Verstappen hier vorig jaar poleposition met 1:07.508. Het was uiteindelijk Lewis Hamilton die vorig jaar na een knappe inhaalrace de race op zondag won.

Weersverwachting

Het weer heeft regelmatig een grote rol gespeeld in het verloop van de Braziliaanse Grand Prix. Komend weekend kan dat opnieuw het geval zijn, want vooralsnog zijn de vooruitzichten niet al te best. Tenzij je op een regenrace hoopt, natuurlijk. Voor het hele weekend worden er buien verwacht, bij temperaturen van tegen de 30 graden Celsius. Het weer kan er snel veranderen, maar de kans is aanwezig dat opnieuw de intermediates en misschien zelfs de full wet-regenbanden tevoorschijn komen op Interlagos.