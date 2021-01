GM lanceert elektrisch bedrijfsautomerk BrightDrop

Bij General Motors willen ze dit decennium ook grote stappen gaan zetten qua elektrificatie. De plannen op dat gebied deed het concern begin deze week al in grote lijnen uit de doeken, toen GM ook een nieuw logo en merkidentiteit presenteerde. Eén van de onderdelen van die transitie is het nieuwe merk BrightDrop. Dat is een nieuw merk dat elektrisch aangedreven bedrijfsauto's op de markt brengt. BrightDrop presenteert direct zijn eerstgeborene: de EV600.

De EV600 is een praktisch gelijnde bestelbus met een laadruimte tot krap 17 kubieke meter. De bus heeft GM's Ultium gedoopte accutechniek aan boord, waarvan tot 2025 maar liefst 30 nieuwe modellen van GM gebruik zullen maken. Het accupakket bestaat uit verschillende modules die via wifi met elkaar communiceren en daardoor fors minder bedrading nodig hebben. Daarnaast zouden de Ultium-accu's tot zo'n 70 procent minder kobalt bevatten dan conventionele exemplaren. De GMC Hummer heeft ze ook al aan boord. De EV600 haalt uit het Ultium-accupakket voldoende om dik 400 km af te leggen op één acculading. Bijladen moet ook snel gepiept zijn en kan met maximaal 120 kW. Volgens BrightDrop laad je er in dat geval dik 270 km bereik bij in een uur.

Standaard zit de BrightDrop EV600 ook goed in zijn spullen. Zo zit er een 13,4-inch infotainmentscherm in, zitten er bewegingssensoren in het laadruim om verschuivende pakketjes op te merken en verder heeft hij standaard parkeersensoren voor en achter, Automatic Emergency Braking, Forward Collision Alert, Front Pedestrian Braking, Lane Keep Assist met Lane Departure Warning en een achteruitrijcamera. Dat is uit te breiden met zaken als een dodehoekdetectie, een 360-gradencamera en geavanceerdere automatische remsystemen. Alles om bij het keren en steken in stedelijk gebied ongevallen te voorkomen.

Al met al interessant genoeg, vond FedEx. Het Amerikaanse koeriersbedrijf heeft een bestelling van 500 EV600's uitstaan bij BrightDrop. Volgens GM zal BrightDrop per 2022 ook in staat zijn om EV600's aan te bieden aan andere klanten en is er al interesse vanuit tal van bedrijven. Wat er per EV600 moet worden neergeteld, houdt BrightDrop nog even voor zichzelf.