Ginetta toont nieuwe supercar

Ginetta toont in aanloop naar de autosalon in Genève zijn nieuwste creatie. Hoewel we de auto vanuit alle hoeken kunnen aanschouwen, houdt de Engelse sportwagenfabrikant nog wel het één en ander aan informatie achter.

Zo blijft de naam van de nieuwe supercar vooralsnog geheim. Wel wordt er meer duidelijk over de techniek in de Engelsman. Voor de sportauto bouwde Ginetta een op maat gemaakte aandrijflijn. De motor is in het midden van de auto geplaatst, wat volgens de ontwerpers voor een uitzonderlijke gewichtsverdeling zorgt: 49 procent voor, 51 procent achter. De constructie wordt uit koolstof vervaardigd, wat voor een ledig gewicht van 1.150 kilogram zorgt. De V8-motor perst er meer dan 600 pk uit en heeft een maximum koppel van 700 Nm. Over specifieke prestaties laten de Engelsen verder nog weinig los.

De zestraps sequentiële automaat met schakelhendels achter het stuurwiel neemt de transmissie voor zijn rekening. Aan de voorkant treffen we 19-inch wielen, achter monteert Ginetta 20-inch exemplaren. Achter de wielen verstopt de fabrikant keramische remmen. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan de aerodynamica. Met succes lijkt het, want de downforce bij 100 mijl per uur bedraagt 376 kg.

Volgend jaar start de productie van de nieuwe supercar. Dat jaar moeten twintig exemplaren het levenslicht gaan zien. Nog voor de onthulling weet Ginetta al twaalf exemplaren te verkopen. De richtprijs van de supercar ligt volgens voorzitter Lawrence Tomlinson rond de £ 400.000.

Ginetta draait al sinds 1958 mee en staat sindsdien bekend om zijn handgemaakte sportauto's als de G2, G4, G40 en G55. In 2005 viel het merk in handen van Le Mans-winnaar en ondernemer Lawrence Tomlinson. Elke auto wordt in een fabriek net buiten Leeds in West Yorkshire geproduceerd. Op de beursvloer in Genève beleeft de nieuwe Ginetta zijn publieksdebuut. Daar wordt ook meer bekend over de naam, prijs en prestaties van de nieuwe supercar.