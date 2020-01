Gesnapt: productieversie Seat el-Born

De ID.3 is de eerste volledig elektrische nieuwkomer van de Volkswagen Group die gebruik maakt van het modulaire MEB-platform, maar het zal zeker niet de laatste zijn. Op deze set spionagefoto's is de volledig elektrische tegenhanger van Seat te zien!

De Autosalon van Genève in maart vorig jaar was het podium waarop Seat de el-Born Concept tilde, een voorbode op een volledig elektrische hatchback die je moet zien als Seats versie van de Volkswagen ID.3.

Het op deze foto's zichtbare testmodel, dat nabij de poolcirkel aan koudetests wordt onderworpen, hangt nog fanatiek in de plakkers. Wel is goed zichtbaar dat de productieversie van de el-Born Concept, waarvan de definitieve naam nog niet bekend is, sterk op de vorig jaar getoonde voorbode zal lijken. De Spanjaard krijgt een vrijwel dichte neus, waarbij de enige koelopening zich onderaan de voorzijde bevindt. De rest van de koets lijkt, op de vormgeving en invulling van de achterlichten na, sterke overeenkomsten te vertonen met die van zijn Volkswagen-broer.

Het zal niemand verbazen dat de zo'n 4,25 meter lange elektrische hatchback ook op technisch vlak zijn genen deelt met de ID.3. Zeer waarschijnlijk krijgt de Seat net als die auto een accupakket dat in diverse formaten beschikbaar komt (45, 58 en 77 kWh). Van de elektromotor komen verschillende versies op de markt. De ID.3 is er immers met een 150 pk en met een 204 pk elektromotor. In alle gevallen drijft die de achteras aan.

De grote troef is de interieurruimte die ontstaat door de lange wielbasis van 2,77 meter. Daarmee is de el-Born marginaal korter dan de vijfdeurs-Leon, maar de interieurruimte - minus de bagageruimte - is vergelijkbaar met die van een Passat. Volkswagen zal de Seat el-Born produceren in Zwickau. Een publieksdebuut verwachten we nog in de eerste helft van dit jaar.