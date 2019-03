Gesnapt: Ford's nieuwe cross-over

Cross-overs en SUV-achtigen zijn hot en dat betekent dat autofabrikanten graag zo veel mogelijk van die hoogpotigen in hun leveringsgamma willen hebben. Ford heeft in Europa de Ecosport, Kuga en Edge op de menukaart staan, maar straks ziet die lijst er heel anders uit. Van de straks nieuwe Kuga komt niet alleen een variant met vijf zitplaatsen, maar ook eentje met plek voor zeven inzittenden beschikbaar. Die laatst lijkt in Europa in ieder geval als opvolger van de Edge te gaan dienen. Wat Ford met de Ecosport van plan is, is niet helemaal helder. Het merk komt in ieder geval met een nieuwe compacte cross-over, een auto die nu weer voor de lens van onze spionagefotograaf is verschenen. Of -ie als vervanger van de Ecosport gaat dienen of dat hij naast die auto komt te staan, zal later blijken.

We mikken erop dat deze compacte hoogpotige gebruikmaakt van techniek van de Fiesta. Inderdaad, dat zou van de auto een cross-over in het B-segment en dus als concurrent van auto's als de Hyundai Kona maken. Later dit jaar verwachten we meer te gaan zien van de in de basis voorwielaangedreven auto.