Geschiedenis herhaalt zich: eerdere samenwerking GM en Honda in beeld

Deze week werd bekend dat Honda en General Motors (GM) in de VS gezamenlijk auto’s gaan ontwikkelen. Hoewel daarmee een opmerkelijk duo wordt gevormd, zijn de Japanners en de Amerikanen eerder een samenwerking aangegaan. Dat begon al in 1993.

De huidige liefdesrelatie tussen Honda en GM in de VS gaat steeds een stapje verder. Het begon in 2018 wat schoorvoetend, met een deal op het gebied van autonome auto’s. Honda trad toe tot GM’s Cruise, een volledig op die technologie gerichte tak. Daarmee ontstond het zoveelste samenwerkingsverband op dit gebied.

Die eerste stap werd gevolgd door een overeenkomst op het gebied van EV’s, ook al zo’n gigantische kostenpost waarvoor wel vaker opvallende samenwerkingsverbanden worden opgetuigd. In de derde en meest recente stap wordt alle terughoudendheid echter overboord gegooid. De Japanners en Amerikanen willen naar verluidt simpelweg samen auto’s gaan ontwikkelen voor – in eerste instantie – de Amerikaanse markt.

Isuzu

Dat juist deze autobouwers weer bij elkaar op schoot kruipen, komt wellicht doordat men elkaars contactgegevens nog ergens op een post-it had staan. In de jaren ’90 was er namelijk ook al sprake van een vruchtbare samenwerking tussen de twee, wat ook toen vooral voor de Amerikaanse markt gevolgen had.

Een sleutelrol voor deze eerdere samenwerkingen was weggelegd voor Isuzu, dat al sinds de jaren ’70 voor een aanzienlijk deel in handen is van GM. Zo’n dertig jaar geleden begon de SUV-vibe in de VS al lekker op gang te komen, en dat leverde voor een aantal General Motors-merken én Honda de plotselinge behoefte op om snel met zo’n hoogpotig model te komen. Beide producenten bereikten een overeenstemming met Isuzu, dat zowel de MU als de Trooper aanbood.

Jazz

In Europa kennen we deze modellen als gevolg van deze deal vooral onder de namen Opel Monterey (Trooper) en Opel Frontera (MU). De exemplaren met een Honda-logo werden vooral in de VS en Japan gevoerd. Honda bracht de MU als Passport en - jawel - Jazz en leverde de iets grotere Trooper als Horizon, terwijl luxemerk Acura laatstgenoemde als SLX in de Amerikaanse showrooms zette. Met iets meer chroom en leer was er daarmee ineens een heuse Japanse luxe-SUV geboren. De Isuzu’s werden zeker niet alleen als Isuzu, Opel en Honda gevoerd, maar verschenen wereldwijd onder een brede waaier en merk- en typenamen op de markt. Welke namen dat precies waren, deden we eerder uitgebreid uit de doeken in twee afleveringen van de rubriek ‘De Tweeling’. Die van de Trooper vind je hier, alles over de MU is hier terug te lezen.

Daewoo

In de geschiedenis van De Tweeling is trouwens nóg een auto aan bod gekomen die op het eerste gezicht General Motors en Honda bijeenbrengt: de Daewoo Arcadia. Deze op de Honda Legend gebaseerde sedan verscheen echter juist in de korte GM-loze periode van Daewoo, dus hierbij zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen. Het maakt de auto natuurlijk niet minder interessant, dus lees ook deze Tweeling gerust nog even na.