George Russell pakt eerste F1-zege in Brazilië

George Russell heeft in Brazilië zijn eerste zege in de Formule 1 gepakt. Lewis Hamilton werd tweede, nadat hij vroeg in de race met Max Verstappen botste. Verstappen eindigde mede daardoor op P6.

Max Verstappen heeft geen vijftiende zege kunnen bijschrijven in zijn succesvolle seizoen in de Formule 1. De wereldkampioen kwam in de GP van Brazilië al vroeg in de race in aanvaring met Lewis Hamilton en moest met schade aan zijn Red Bull naar de pitstraat. De stewards gaven hem de schuld van de aanrijding en legden hem een tijdstraf van vijf seconden. De Nederlander werkte zich vanuit een positie in de achterhoede nog wel op naar de zesde plaats. Hij haalde in de slotfase zijn teamgenoot Sergio Pérez in.

De tegenslag bij Verstappen gaf de weg vrij voor een dominant optreden van George Russell. De Brit reed van start tot finish aan de leiding en veroverde op het circuit van Interlagos zijn allereerste F1-zege. Het was ook de eerste zege van Mercedes in dit jaar. Hamilton kwam de botsing met Verstappen te boven en reed een sterke race, waarin de zevenvoudig wereldkampioen zich vanaf de achtste opwerkte naar de tweede plaats. Carlos Sainz eindigde in zijn Ferrari als derde.