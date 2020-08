General Motors blijft tóch actief in Australië

General Motors laat in Australië Holden een stille dood sterven en leek helemaal haar handen van Australië af te trekken. Dat laatste gaat nu toch niet gebeuren: de Corvette blijft onder een bijzondere merknaam gewoon in de showrooms staan.

Begin dit jaar kwam er een harde boodschap binnen bij Holden: moederbedrijf General Motors trok er de stekker uit. Zo komt er een einde aan bijna 90 jaar GM in Australië. Dat leek zo, althans, want blijkbaar is GM er nog niet helemaal klaar mee. Holden is weliswaar voorlopig nog ten dode opgeschreven en dat gaat niet zonder slag of stoot. Ondanks het feit dat GM vanwege haar omgang met Holden minder vrienden dan voorheen zal hebben in Australië, blijft het concern het er gewoon nog proberen.

Het Australische Carsguide zegt namelijk vanuit GM de bevestiging te hebben gekregen dat de vorig jaar onthulde Corvette C8 nieuw in de showroom komt te staan Down Under. General Motors plakt er een apart labeltje op; GMSV. Dat staat voor General Motors Specialty Vehicles. Voluit luistert de Australische Corvette dus naar de naam GMSV Corvette. Waarschijnlijk zal er wel gewoon een Corvette-logo op zitten.

De sportieve Amerikaan is nota bene niet eens de enige auto waarmee GM in Australië blijft. Ook de Chevrolet Silverado 1500 blijft er leverbaar. Ook al is GM dus klaar met Holden, het laat Australië niet los. Dat is tegelijkertijd ook goed nieuws voor tientallen Holden-dealers die hun zaken in rook op zagen gaan. GM zal naar verluidt de GMSV-modellen gaan verkopen bij 40 tot 60 (voormalige) Holden-dealers. Dat lijken nogal veel dealers voor alleen de Corvette en de Silverado, dus wie weet wordt het GMSV-aanbod nog groter de komende jaren.