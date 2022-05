Gelekt: BMW X1 en iX1

Bij BMW waait de wind der vernieuwing met de kracht van een orkaan. Het merk heeft in korte tijd de X7 en 3-serie gefacelift en de 7-serie volledig vernieuwd. Er zit nog een boel aan te komen, waaronder een vernieuwde 1-serie, een aangescherpte X5 en X6, een nieuwe 5-serie én een compleet nieuwe generatie van de X1. Het officiële debuut van de X1 laat niet lang meer op zich wachten, maar helaas voor BMW zijn de eerste foto's van de nieuwe SUV nu al op het digitale wegennet beland.

De nieuwe X1 krijgt een groot hekwerk in zijn front, compleet met een meer recht omlaag lopende nierengrille met ernaast - in de stijl van de 2-serie Active Tourer - relatief hoog geplaatste koplampen. De vormgeving van de achterzijde is wellicht nog opvallender. De nieuwe BMW X1 krijgt duidelijk '3D-achterlichten' met een sterk reliëf. Daarbij is het deel van de achterlichten dat de achterklep in duikt veel platter dan je van de X1 gewend bent. De daklijn loopt vloeiend over in de achterspoiler en in de portieren zien we verzonken handgrepen.

Aan de hand van deze gelekte afbeeldingen kunnen we concluderen dat de nieuwe X1 nagenoeg hetzelfde interieur krijgt als de nieuwe 2-serie Active Tourer. We zien een 10,25-inch instrumentarium dat samen met een 10,7-inch infotainmentscherm is ondergebracht in een gebogen paneel. Liefhebbers van de iDrive-knop moeten we helaas wijzen op de middentunnel en de 'zwevende' armsteun. Deze delen lijken identiek aan die in de 2-serie Active Tourer en dat lijkt te betekenen dat BMW ook de fysieke iDrive-knop uit zijn bestaan in de X1 heeft gesloopt.

De nieuwe BMW X1 komt ongetwijfeld beschikbaar met een reeks benzine- en dieselmotoren en komt natuurlijk ook weer als plug-in beschikbaar. Voor het eerst krijgt de X1 ook een elektrische variant: de iX1. We vermoeden dat het witte exemplaar met de kenmerkende blauwe accenten op deze gelekte afbeeldingen die iX3 is. Die auto komt volgens eerder door BMW vrijgegeven informatie tot 438 kilometer ver op een lading. Binnenkort verwachten we je alles over de nieuwe BMW X1 te kunnen vertellen.