Gefacelifte Mini Clubman in Rotterdam gespot

We komen een video tegen op de Instagram-tijdlijn van AutoWeek-volger en voormalig fotostagiair 'gt_Thijs'. Op de video zien we dat Mini naar alle waarschijnlijkheid druk in de weer is om brochurefoto's en persvideo's van de gefacelifte Clubman te maken. Dat gebeurde vandaag op de Kop van Zuid in Rotterdam. Tussen de panden in de Havenstad rijdt een plakkerloze rode Mini stationwagen rond. Zoals we van een facelift kunnen verwachten, houdt Mini het bescheiden. Door de brandende knipperlichten die voor een linkerafslag worden uitgezet, zien we dat de ronde exemplaren uit de huidige achterlichtunits plaats maken voor streepvormige knipperlichten.

Het is niet heel duidelijk op de foto's en video te zien, maar we verwachten dat de Union Jack-lampen ook hun weg naar de Clubman vinden. De gleuf in de motorkap verklapt samen met de kleurstelling van de lak dat in Rotterdam een Cooper S op de gevoelige plaat wordt gezet. Deze verschijnt samen met de milder uitgeruste One en Cooper in de prijslijst. Over een niet al te lange tijd verwachten we de onthulling.