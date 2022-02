Gefacelifte BMW 1-serie betrapt

Autoland is constant in beweging. Dat betekent niet alleen dat er continu nieuwe technologie in ontwikkeling is, maar ook dat automodellen op designvlak constant actueel worden gehouden. Ook de pas 2,5 jaar oude BMW 1-serie ontkomt niet aan een facelift, zo blijkt uit deze spionageplaten.

Met de derde generatie 1-serie die BMW medio 2019 presenteerde beukte het merk een nieuw voor BMW-liefhebbers heilig huisje tegen de vlakte. Het was namelijk de eerste keer dat de BMW geen achterwielaandrijver meer was. De op het van auto's als de X1, X2 en 2-serie Active Tourer bekende UKL-tronende hatchback kreeg daarnaast ook nog eens een relatief bol front met daarin een forse versie van de bekende nierengrille. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder en dus heeft BMW's designafdeling al achter de tekentafel gezeten voor de Life Cycle Impulse (LCI), BMW's benaming voor een facelift. Op deze set spionagefoto's is die vernieuwde BMW 1-serie alvast te zien.

Hoewel de facelifts van BMW zelden ingrijpend zijn - uitzonderingen als de facelifts van de E65 7-serie en vorige generatie 2-serie daargelaten - lijkt BMW de neiging te krijgen zijn auto's halverwege hun levensloop tegenwoordig grondiger te herzien. Zo lijkt de X7 bij zijn op stapel staande facelift namelijk het heftige front van de nog te onthullen XM te krijgen. Of BMW die lijn ook doorzet met de 1-serie, is nog lastig te zeggen. De ingepakte 1-serie die op deze spionagefoto's op een trailer is te zien, hangt namelijk nog behoorlijk goed in de camouflageplakkers. Toch vallen er al een paar nieuwigheden te ontdekken.

BMW lijkt op de gefacelifte versie van de 1-serie namelijk nieuwe koplampen te introduceren, exemplaren die ronder lijken dan de huidige kijkers en die optisch dieper in het front komen te liggen. De grille is nog grondig afgedekt met stickerwerk, maar we gaan er niet vanuit dat de nierengrille verder gaat groeien. Van opzij bezien lijkt het er er overigens op dat de neus van de vernieuwde 1-serie spitser eindigt en dus langer doorloopt dan die van het in 2019 gepresenteerde origineel. In het deel waar de neus weer recht omlaag duikt, lijken we zelfs delen van de grille te zien, wat zou betekenen dat de grille zelfs een stukje lager wordt. Toch houden we een slag om de arm, het is namelijk mogelijk dat BMW hier de kijker om de tuin tracht te leiden. Aan de achterkant nemen we net als aan de voorzijde een vernieuwde bumper waar. Ook lijken de achterlichten aangepast te worden, maar het definitieve ontwerp is helaas nog aan het zicht onttrokken.

Het is nog te vroeg om de vernieuwde BMW 1-serie al dit jaar op de markt te verwachten, we zetten in op een publieksdebuut in de eerste helft van 2023.