Formule 1 kondigt zes sprintraces aan voor 2023

Afgelopen seizoen waren er voor de tweede keer sprintraces in drie raceweekenden. Dat gebeurde in 2021 voor het eerst. Komend jaar zijn er twee keer zoveel, in zes raceweekenden is er op zaterdag een sprintrace. De Formule 1 leek eerder nog voor een herhaling te gaan door er weer drie te houden in 2023, maar dat plan is dus van tafel. De Formule 1-teams krijgen wel extra budgettaire ruimte vanwege het hogere aantal sprintraces. De kans op schade is immers groter bij meer sprintraces.

Net als dit jaar zijn er in 2023 sprintraces in Oostenrijk (1 juli) en Brazilië (4 november), die in Imola komt te vervallen. Nieuw zijn Baku (29 april), Spa (29 juli), Qatar (7 oktober) en de VS (21 oktober). Volgens de Formule 1 is er voor deze bestemmingen gekozen vanwege de inhaalmogelijkheden, de kans op spectaculair dichtbij elkaar racen en de hoge snelheden die er gehaald kunnen worden. Volgens de topman van de Formule 1, Stefano Domenicali, is er afgelopen jaar veel enthousiasme bemerkt over de sprintraces onder fans. Hogere kijkcijfers op de zaterdag versterken volgens hem dit beeld. Daarom wordt het aantal dus verder uitgebreid.

Opnieuw vinden de sprintraces plaats op zaterdag. De startopstelling voor de sprintrace wordt op vrijdag bepaald in de kwalificatie. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag en er zijn punten te verdienen voor de beste acht. De winnaar krijgt acht punten, de nummer twee krijgt er zeven, enzovoort.

Degene die op vrijdag het snelste is in de kwalificatie, krijgt pole position achter zijn naam. Dat was afgelopen jaar ook zo, in 2020 was de winnaar van de sprintrace nog degene die de pole position-award kreeg. Hoewel de huidige gang van zaken volgens de F1 duidelijker is, betekent het dus dat de coureur die officieel pole position achter zijn naam zet niet per se ook van pole start in de GP. Dat hangt immers nog af van wat er in de sprintrace gebeurt.