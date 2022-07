Formule 1-kalender 2023: 'Spa verdwijnt voor Zuid-Afrika'

De Formule 1 heeft de kalender voor het volgende seizoen grotendeels klaar. Daarop zien we Frankrijk en België niet meer terug. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Erik van Haren van De Telegraaf. Daar krijgen we Las Vegas en Zuid-Afrika voor terug op de kalender. In Zuid-Afrika wordt er gereden op het Kyalami Circuit, waar in 1993 voor het laatst een F1 Grand Prix werd verreden. In Las Vegas wordt een geheel nieuw stratencircuit voorbereid. Het is nog niet helder wanneer de GP van Zuid-Afrika wordt verreden, maar mogelijk wordt dit dan (net als België) eind augustus. De GP van Las Vegas vindt plaats op zaterdagavond (lokale tijd) 18 november.

De rest van de kalender ziet er naar verwachting redelijk hetzelfde uit. Opnieuw begint het seizoen in Bahrein, maar wel wat eerder dan dit jaar. Al op 5 maart wordt daar de eerste GP verreden. Een week eerder vinden er daar drie wintertestdagen plaats. Na Bahrein staan wederom Saudie-Arabië en Australië op de kalender. Abu Dhabi is weer de laatste race van het 23 of 24 races tellende seizoen. Of het op 23 of 24 races uitkomt, hangt af van de GP van China. Het is nog maar de vraag of die volgend jaar wel door kan gaan. In China houdt men vast aan coronaregels die dit zeer onzeker maken.

Spa-Francorchamps

Het verdwijnen van Spa-Francorchamps van de F1-kalender zal veel Formule 1-fans zeer doen. Het is zeker bij Nederlandse fans een geliefde bestemming. Ieder jaar reizen veel Nederlanders af naar het circuit in de Belgische Ardennen om de actie van dichtbij mee te maken. Al vanaf 1950 wordt er gereden door de F1, alleen in 1957, 1959, 1969, 1971, 2003 en 2006 kwam de F1 er niet in actie. Onlangs werd de huidige baan nog vernieuwd, onder andere de beroemde bochtencombinatie Eau Rouge-Raidillon werd daarbij iets aangepast en er kwamen daar langs de baan nieuwe tribunes. Er gaan geruchten dat Spa wel om het jaar nog terug kan keren op de F1-kalender, dus misschien is het nog niet helemaal gedaan.