Formule 1-kalender 2023 officieel

De Formule 1 kan zich opmaken voor het langste seizoen uit de geschiedenis. In 2023 doet de F1 namelijk maar liefst 24 bestemmingen aan, zo maakt de organisatie nu bekend. Het seizoen begint daarom ook al wat eerder dan dit jaar. Op 5 maart 2023 is het namelijk tijd voor de Grand Prix van Bahrein. Dat is ruim twee weken eerder in het jaar dan in 2022. Het Formule 1-seizoen van 2023 is ook later afgelopen dan dat van dit jaar. De laatste race is namelijk op 26 november 2023 in Abu Dhabi, dit jaar is die nog op 20 november.

Verder valt op dat, zoals eerder gemeld, de Grand Prix van België op de kalender blijft staan. Die vindt alleen wel eerder in het seizoen plaats. De F1 reist namelijk al het weekend van 28, 29 en 30 juli af naar Spa en rijdt daar dan de laatste GP voor de zomerstop. De Grand Prix van Nederland is vervolgens ook eerder aan de beurt dan de afgelopen twee jaar. Die wordt verreden op 27 augustus en is daarmee de eerste GP ná de zomerstop. Nieuw op de kalender is de GP van Las Vegas, die op 18 november wordt verreden. Ook keert, als alles volgens plan verloopt, de GP van China voor het eerst sinds 2019 terug. De Grand Prix van Frankrijk is juist verdwenen.

Formule 1 kalender 2023