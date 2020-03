Ford-top ziet (deels) af van salaris wegens corona

Dat de coronacrisis enorme gevolgen zal hebben voor de auto-industrie, is wel helder. In Amerika vrezen de Grote Drie met grote vrezen op ergere situaties dan in 2008 en de top van Ford besluit daarom nu (deels) af te zien van salariëring.

De fabrieken van Ford liggen stil. Zowel in Europa als in thuisland Verenigde Staten. Het is nog maar de vraag wanneer het werk weer door kan gaan en vooral in de VS heerst er grote onzekerheid over de gevolgen van het virus. Om de verwachte grote verliezen voor een deel op te kunnen vangen, heeft een aantal van de hoogste topbestuurders van Ford besloten dat ze voorlopig best even met wat minder kunnen doen.

Bill Ford, de voorzitter van de raad van bestuur en de achterkleinzoon van Ford-oprichter Henry Ford, zet per direct een streep door zijn volledige salaris. Normaal gesproken krijgt de 62-jarige, volgens Automotive News, richting de 2 miljoen dollar per jaar uitgekeerd. CEO Jim Hackett laat 50 procent van zijn salaris gaan, hij verdient normaal zo'n 1,8 miljoen dollar per jaar. Ook de CFO en COO staan de helft van hun redelijk vergelijkbare salarissen af. Het salaris van de heren wordt per 1 mei gekort voor een duur van vijf maanden.

Verder geeft CEO Hackett in een schrijven naar alle Ford-medewerkers aan dat het niet bij de absolute top blijft. Ook op lager niveau in het bestuur worden salarissen voor 20 of 50 procent gekort ten behoeve van de bedrijfskas. In totaal gaat het volgens Hackett om 300 topfunctionarissen. Al met al moet het een kostenbesparing opleveren die groot genoeg is om een aanzienlijk deel van de derving van inkomsten in de komende periode op te vangen. Als de crisis grotere gevolgen blijkt te hebben, volgt er volgens Hackett meer.