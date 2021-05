Ford Mustang Mach 1 iets goedkoper dan verwacht

Genieten van een beresterke V8 in een nieuwe auto is zeldzamer dan ooit aan het worden. Gelukkig is de Ford Mustang er nog en is nu ook de - voor ons - crème de la crème onder de Mustangs hier leverbaar. De Mustang Mach 1 perst 460 pk en 529 Nm uit de 5,0-liter V8, 10 pk meer dan in de Mustang GT. Uiteraard zijn ook het onderstel en het uiterlijk aangepakt en zorgt een aangepast uitlaatsysteem ervoor dat de Mach 1 ook qua geluid echt niet te missen is. We wisten al dat de Mach 1 zowel met handgeschakelde Tremec-zesbak leverbaar zou worden als met de tientrapsautomaat, maar nu zijn ook de precieze prijzen bekend.

In tegenstelling tot wat we eerder vernamen, is de vanafprijs niet €115.115, maar €113.615. Voor dat geld krijg je namelijk de Mustang Mach 1 met de automaat. Die is met 4,4 seconden iets sneller van 0 naar 100 km/h te jagen dan de versie met de handbak, maar heeft met 249 km/h wel een lagere topsnelheid. De Mach 1 met handbak doet namelijk 4,8 seconden over de sprint en jaagt door tot 267 km/h. Daarvoor ben je €115.470 kwijt.

De Ford Mustang Mach 1 is zoals gezegd inmiddels al bij Nederlandse Ford-dealers geparkeerd, dus lang hoef je niet te wachten als je er zelf van wilt gaan genieten. Hier lees je meer over de Ford Mustang Mach 1.