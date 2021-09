Ford mindfulness concept: stressvrij autorijden

'Mindfulness' is een begrip dat je verder vooral tegenkomt in boeken over yoga en meditatie. Ford wil het echter ook toepassen in de auto en introduceert op de Mindfulness Concept een aantal hulpmiddelen die de automobilist 'geconcentreerder, kalmer en helderder' moeten maken. Om te beginnen heeft de speciale Kuga een zuiveringssysteem dat de lucht in het interieur filtert wanneer je de auto ontgrendelt, zodat je een frisse auto instapt. Het luchtfilter haalt stof, geuren, smog en allergenen uit de lucht. Daarnaast past Ford UV-C lichtdiodes toe die moeten zorgen dat virussen en bacillen zich niet kunnen reproduceren op smartphones, schermen en oppervlakken.

Daar blijft het niet bij, want vier regelaars in de bestuurdersstoel kunnen je ademhaling en hartslag stimuleren en geven de auto hierover feedback. Via een 'wearable' meet de auto onder meer de hartslag van de bestuurder, waar de sfeerverlichting en de regelaars in de stoel op aangepast worden. Hoe dat in de praktijk werkt is niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval moet de auto hiermee de bestuurder in een meer ontspannen toestand kunnen brengen. Verder paste Ford het geluidssysteem aan en heeft het B&O-geluidssysteem ook speakers in de hoofdsteunen en in de dakhemel. Speciaal samengestelde afspeellijsten, met daarin bijvoorbeeld zeegeluiden voor ritten langs de kust of rustgevende muziek in de file, moeten verder bijdragen aan een zen-achtig sfeertje in het interieur.

Andere zaken waarmee de mindful-Kuga zich onderscheidt zijn Adaptive Climate Control, die zorgt voor een dosis koele lucht in het interieur na het ingrijpen van bijvoorbeeld de noodstopassistent of het uitvoeren van een uitwijkmanoeuvre, en een Powernap-functie, die de bestuurder met een neerklapbare stoel en neksteun ondersteunt bij het doen van een dutje op een lange rit. Daarnaast biedt het infotainmentsysteem ook yoga-oefeningen en korte meditatiesessies voor wanneer de auto stilstaat. Ford stelt dat een 'mindful' benadering van technologie in de toekomst kan helpen bij het ontwerpen van geëlektrificeerde en autonome auto's. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de systemen hun weg vinden naar de reguliere Kuga.