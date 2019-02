Ford Kuga Hybrid gesnapt

Ford is al even aan het testen met de nieuwe Kuga. Vandaag duikt de auto opnieuw op en het is voor het eerst dat we iets van het interieur van de nieuwe cross-over kunnen zien.

Fords nieuwe, derde generatie Kuga is al verschillende keren gesnapt. Niet zo gek ook, want het huidige model stamt in de basis uit 2012 en werd in 2016 op de snijtafel gelegd. Ford brengt van de nieuwe Kuga een hybride versie en het is die auto die nu iets van zijn binnenste laat zien. Eerder dook al een plug-in hybride variant van de nieuwe Kuga op.

Vanbuiten is nergens te zien dat het hier om een Kuga met een hybride aandrijflijn gaat, maar een foto van het interieur geeft de ware aard van deze auto weg. In het instrumentarium is namelijk een energiestroommeter te zien. Exacte specificaties van deze aandrijflijn zijn nog niet bekend.