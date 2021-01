Ford komt met extra diefstalbeveiliging voor bedrijfsauto's

Ford introduceert met Guard Mode een extra diefstalbeveiliging voor bedrijfsauto's. Wanneer de functie is geactiveerd, wordt de eigenaar van de bestelauto via zijn of haar smartphone gewaarschuwd wanneer iemand die probeert te ontgrendelen of te starten. Dergelijke systemen zijn al wel in omloop, maar Ford lijkt het naar een hoger plan te tillen.

Als Guard Mode is geactiveerd, houdt het beveiligingssysteem onder meer in de gaten wanneer iemand het voertuig instapt, de motorkap of laadruimte opent, of de motor start. Ook wanneer dit met de contactsleutel gebeurt, krijgt de bestuurder of wagenparkbeheerder een melding. Vervolgens laat de FordPass Pro-app de tijdstippen waarop het alarm is afgegaan, de reden voor het alarm en de laatst bekende locatie van het voertuig zien. Via die app kunnen tot vijf voertuigen tegelijk beheerd worden. De gebruiker plant zelf op welke momenten Guard Mode in werking treedt.

De nieuwe alarmfunctie is standaard op nieuwe bedrijfsauto's met FordPass Connect en komt via een over-the-air update naar bestaande bedrijfsauto's. Ford is overigens niet de enige die diefstalbeveiliging op afstand biedt voor bedrijfsauto's. Volkswagen heeft voor haar bedrijfsauto's ook een 'bewegingsalert' die een melding geeft wanneer iemand de auto verplaatst of de deuren ontgrendelt. Mercedes-Benz heeft een vergelijkbare functie in Mercedes Pro Connect.