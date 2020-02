Ford F-150 vergiftigd door Hennessey

Hennessey Performance is een tuner met een voorkeur voor het aanpassen van modellen van Amerikaanse makelij. Het bedrijf geeft auto's als de Dodge Charger, Chevrolet Camaro en Ford Mustang maar wat graag een krachtkuur die het vermogen opkrikt tot soms wel 1.000 pk. De Venom F5, de opvolger van de Venom GT, staat in het portfolio van Hennessey Performance als absolute topversie aangemerkt. De Venom F5 is immers een min of meer volledig zelf ontwikkelde hypercar. De Venom-toevoeging vindt vandaag zijn weg naar een minder voor de hand liggend model: de Ford F-150.

Deze Hennessey Venom 775 Superchargerd, zoals de auto voluit heet, is uiteraard bij lange na niet zo rap als de Venom F5, een auto die ruim 480 km/h moet kunnen halen. Toch is ook deze heftige F-150 niet bepaald een slapjanus. Hennessey Performance schroeft namelijk een enorme supercharger een de 5,0-liter grote V8 die het vermogen van dat blok opkrikt tot maar liefst 787 pk. Daarmee sprint de pick-up in zo'n 4 tellen naar een snelheid van 96 km/h (60 mph). Vergeet daarbij niet dat Hennessey's creatie voorzien is van een liftkit en daardoor extra hoog op z'n poten staat. Daarbij is de Hennessey Venom 775 Superchargerd voorzien van offroadbanden met een diameter van 35 inch. Extra krachtige remmerij van Brembo moet het gevaarte weer adequaat tot stilstand kunnen brengen.

Hennessey Performance vraagt grofweg € 48.500 voor het tuningspakket. Dan moet je uiteraard wel je eigen F-150 aanleveren. De Texanen gaan er in totaal 100 stuks van bouwen.