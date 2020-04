Ford creëert afstand tussen werknemers met armband

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, dienen we in Nederland anderhalve meter afstand van anderen te houden. In de Verenigde Staten geldt iets vergelijkbaars; daar schrijft men zes voet (ruim 1,8 meter) voor. In de praktijk blijkt dat nog niet mee te vallen in sommige omstandigheden. Ook in een autofabriek kan dat lastig zijn, dus daarom test Ford nu met een armband voor haar werknemers die gaat zoemen als men binnen een straal van 1,8 meter van elkaar komt. Dat meldt Bloomberg. Er wordt momenteel getest met deze armbanden door een groep vrijwilligers in de Ford-fabriek in Plymouth, Michigan.

Overigens is het nog altijd niet helemaal helder wanneer dit in de praktijk zal worden toegepast. Ford heeft immers nog geen nieuwe datum gecommuniceerd waarop het in de VS de productie hoopt te hervatten. 31 maart werd aangekondigd dat de herstart 'voor onbepaalde tijd uitgesteld is'. Ford houdt de ontwikkelingen rond het virus in de gaten en zal mogelijk begin mei pas weer groen licht geven. In Europa wordt begin mei ook aangehouden als de periode waarin de fabrieken waarschijnlijk weer (deels) productie op zullen pakken. Het is nog niet helder of ook hier dergelijke armbandjes ingezet zullen worden.