Fisker breidt modellengamma uit

Het eigenzinnige Fisker zegt dat het in 2025 in totaal vier volledig elektrische modellen in zijn line-up heeft. Het bedrijf geeft al een grove indicatie van wat we kunnen verwachten.

Begin dit jaar schoof Fisker met veel bombarie de Ocean naar voren, een volledig elektrische SUV waarover onlangs bekend werd dat die mogelijk gebruik gaat maken van het modulaire MEB-platform van de Volkswagen Group. Tijdens de presentatie gaf Fisker aan dat het tussen 2022 en 2027 maar liefst 1 miljoen auto's aan de man wil brengen, een fiks aantal voor een kleine fabrikant. Daarvoor zet het merk niet alleen een nieuwe productiefaciliteit op in de Verenigde Staten, maar op termijn ook in China én in Europa. Fisker geeft nu een grove indicatie van de modellen waarmee het de komende jaren zal komen.

Fisker wil in 2025 een modellengamma hebben dat uit vier auto's bestaat, stuk voor stuk EV's. Eén daarvan is de al genoemde Ocean, maar er zit meer in het vat. Zo komt het merk op termijn met een productieversie van de begin 2018 gepresenteerde EMotion Concept.

Daar blijft het natuurlijk niet bij. Zo komt Fisker met wat het een sportieve cross-over noemt. Op een meegestuurde afbeelding is het zijaanzicht van die auto al te zien, een Coupé-SUV met een sterk aflopende daklijn en wulpse lijnen. Daarnaast wil Fisker fabrikanten als Tesla en Rivian te lijf gaan met een volledig elektrische pick-up, een auto die op de genoemde afbeelding ook van opzij te zien is. Fisker is in gesprek met Volkswagen over het gebruik van het MEB-platform voor zijn Ocean. Het is niet ondenkbaar dat ook de overige nieuwkomers van Fisker op Volkswagen-leest geschoeid zijn.