Fiat vernieuwt, maar buiten Europa

Productnieuws van Fiat dat enige relevantie voor de Europese markt heeft, is momenteel ver te zoeken. Reden genoeg om de Nederlandse landsgrenzen over te steken om te zien waar het bedrijf zich momenteel wél mee bezighoudt.

De Europese automarkt wacht geduldig op de komst van een nieuwe generatie 500 en op een auto die het stokje van de inmiddels ter ziele gegane Punto overneemt. Tot het zover is, zullen we het met Fiat-nieuws moeten doen dat voor Nederland niet bepaald belangrijk, maar voor de liefhebber van hier relatief onbekende auto's wél interessant kan zijn. We komen uit in Zuid-Amerika, waar zowel de Toro als de Grand Siena op detailniveau worden vernieuwd.

We beginnen met de oudste van het stel: de Grand Siena. De Grand Siena is in feite de tweede generatie van de Siena. Die eerste generatie Siena, die in 1996 werd gepresenteerd, was in feite de sedanversie van de Palio, een auto waarvan de stationversie (Palio Weekend, foto 19 en 20) in de jaren negentig ook naar Nederland kwam. De in 2012 op de markt gebrachte huidige Grand Siena, dus de opvolger van de Siena, staat nog altijd op dezelfde technische basis als die midden jaren negentig gepresenteerde auto. In 2017 ging de auto onder het mes, maar ook dit jaar is er tijd voor (klein) nieuws.

De Grand Siena krijgt het nieuwe Fiat-beeldmerk op z'n achterklep, dat we al zien op auto's als de hier eveneens niet leverbare modellen als de Cronos, Argo en Toro. Andere minimale wijzigingen: de omlijsting van de grille is voortaan in het zwart uitgevoerd én de auto krijgt nieuw 15-inch lichtmetaal. Verder zijn zowel de koplampen als de achterlichten donkerder uitgevoerd dan voorheen. Op motorisch vlak verandert er helemaal niets en dat betekent dat ook de Grand Siena leverbaar is met een 75 pk sterke 1.0 en met een 88 pk sterke 1.4, beide viercilinders van de bekende FIRE-motorfamilie van Fiat.

De vanafprijs van de 4,29 meter lange Grand Siena ligt in Brazilië, waar de auto wordt gebouwd, op omgerekend € 11.172. Het lijkt er sterk op dat de Grand Siena dus nog even mee mag, al werd vooraf gedacht dat de in 2018 gepresenteerde Cronos de auto definitief zou aflossen. Dat is niet het geval, dus blijft de vernieuwde Grand Siena nog even op de Zuid-Amerikaanse markt als goedkoper alternatief. Een vergelijking: de Cronos heeft modernere techniek aan boord en wisselt vanaf € 12.118 van eigenaar. De Cronos ging in Brazilië vorig jaar in totaal 29.307 keer over de toonbank. De Grand Siena vond er 17.470 klanten, een aantal dat dertig procent lager lag dan in het jaar ervoor. De jaren beginnen dus wél te tellen voor het model.

Toro

Ook de in 2015 gepresenteerde Toro ondergaat een kleine update. De pick-up, die vorig jaar in Brazilië 58.477 exemplaren een eigenaar vonden, krijgt een nieuwe voorbumper. Fiat zet nieuwe uitvoeringen, compleet met strak ogende dakdragers en extra beugels bij de achterruit, op de bestellijsten en geeft de auto een stel nieuwe kleuren én een groter infotainmentsysteem. De motoren veranderen niet en dat betekent dat de Toro wederom leverbaar is met 1,8- en 2,4-liter grote flexfuel-motoren én met een 2,0 liter grote dieselmotor.