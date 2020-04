Fiat presenteert gloednieuwe Strada

Begin 2019 doken de eerste foto's op van een wel heel opmerkelijk testmodel van Fiat. Het met hoekige nep plaatwerkdelen bedekte testmodel leek de nieuwe generatie Fiat Strada te zijn, en dat bleek te kloppen. Fiat liet begin dit jaar namelijk de eerste computertekeningen van de nieuwe pick-up zien. Het design is dan ook geen grote verrassing meer.

Dat neemt niet weg dat de nieuwe Strada zeer welkom is. Het huidige model werd immers reeds in 1996 op de markt gebracht. De Strada is al bijna 25 jaar een relatief eenvoudige voorwielaangedreven pick-up die zijn basis deelt met de Palio, een model waarvan de stationversie, de Palio Weekend, ook in Nederland werd verkocht. Deze Strada is geen Palio meer, maar een auto die zijn techniek deelt met de Argo en dus ook met de Cronos, respectievelijk een compacte hatchback en een compacte sedan die Fiat in onder meer Brazilië verkoopt. Het uiterlijk van de Strada is duidelijk geïnspireerd op dat van de Fiat Toro, eveneens een pick-up die je in Nederland niet kunt kopen.

Handig

De Strada is 4,48 meter lang, 1,74 meter breed en 1,6 meter hoog. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,74 meter. Daarmee is de Fiat grofweg net zo lang als een hatchback in het C-segment. Grote broer Toro is met zijn lengte van 4,92 dus een stuk forser. De Strada is in alle gevallen een vierwielaandrijver die met enkele of met dubbele cabine te bestellen is. Die laatste versie is uitgerust met twee achterportieren. De Strada met twee portieren heeft een laadvermogen van 650 kilo en is voorzien van een laadbak die 1,17 meter diep is. De tweedeursvariant heeft een laadvermogen van 720 kilo en heeft een diepere laadbak. Hoeveel groter precies, vermeldt Fiat niet. Wel weten we dat de vierdeurs 844 liter opslokt en dat de tweedeursversie het tot 1.354 liter schopt. Op de motorenlijst zet Fiat uiteraard motoren uit de nieuwe Firefly-familie. Er is een 1.3 van 109 pk en 139 Nm beschikbaar, al levert Fiat ook gewoon een 88 pk en 123 Nm leverende 1.4, een oude Fire-motor.

Het dashboard van de Strada is niet te vergelijken met dat van zijn Cronos- en Argos-broetjes. Het interieur is een stuk stoerder vormgegeven, compleet met een centraal geplaatst infotainmentscherm dat wordt geflankeerd door twee grote uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem. Het geheel doet bijna Ram-achtig aan. Dat is ook weer niet zó gek. FCA Automobiles heeft de huidige Fiat Strada onder meer in Mexico op de bestellijsten staan als Ram 700. Kijk dan ook niet gek op als ook deze kersverse Strada op termijn horens op zijn hoofd krijgt geplakt.