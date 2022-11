Fiat 600 (1965) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Je zou een klein kapitaal kunnen steken in de aanschaf van een Fiat 600 in concoursstaat. Maar dit origineel Nederlandse exemplaar uit 1965 is een ander verhaal. Net als zijn bolle carrosserievormen, is de prijs van dit nostalgische Italiaantje bijzonder vriendelijk.

Geen mens die ongevoelig is voor de uitstraling van de klassieke Fiat 500. Vertederend als een kattenfilmpje op Instagram, technisch reuze eenvoudig en je oprit verandert in een Italiaans tafereeltje zodra je er een 500 op zet. La vita e bella. Maar voor langere toerritten is zo’n ‘Rugzakje’ eigenlijk niet meer geschikt. De luchtgekoelde tweecilinder moet in het moderne verkeer keihard aan de bak om het verkeer van zich af te schudden. Je zit echt niet lekker, als er een vrachtwagen op je achterbumper zit …

Wat dat betreft is de Fiat 600 een klassieker die veel handiger is. Je kunt er met goed fatsoen met vier volwassenen in zitten en dankzij de viercilinder motor achterin, is hij heel geschikt voor zo nu en dan een (ontspannen) toertochtje over mooie binnendoorweggetjes. Het 600’je heeft minstens net zoveel nostalgische charme als de Fiat 500, met typische jarenvijftigkleurtjes, bolle koetspanelen, ronde koplampjes, bescheiden chroomversiering en een uiterst karige uitrusting met alleen het hoogst noodzakelijke dat je onderweg nodig hebt. Een radio? Laat lekker het viercilindertje achterin zingen, jôh!

Met enig ongeloof

Net zoals zoveel publiekslievelingen van weleer – Kever, 2CV, Renault 4, Mini – zijn de prijzen van de Fiat 600 de laatste jaren gestaag omhoog gegaan. Een kleine speurtocht online en bedragen van €8.000 en hoger zijn beslist geen uitzondering meer. We stuitten met enig ongeloof zelfs op een prachtig gerestaureerde 600 uit 1957, waarvoor een bedrag van €38.000 werd gevraagd … En dan hebben we het niet eens over de prijzen van een zeldzame originele Abarth.

Wat dat betreft is deze Fiat 600D uit 1965 een positieve uitschieter: het autobedrijf dat de witte Italiaan te koop aanbiedt, vraag er een alleszins redelijk bedrag voor: €4.880. En dat voor een origineel Nederlandse auto met nog geen 34.000 kilometer op het klokje! Hoe is het mogelijk? Nou ja, heel simpel: in 1987 is de Fiat in een stalling beland, en recentelijk weer tevoorschijn gehaald. Tussentijds heeft het 600’je geen kilometer afgelegd.

Paleis Soestdijk

Nu mag je voor het gevraagde geld natuurlijk niet de allermooiste 600 op aarde verwachten. In zijn huidige staat ga je er het concours d’élégance bij Paleis Soestdijk niet mee winnen. Afgaand op de foto’s koop je een klassieker die voor je vrijetijdsbesteding genoeg ruimte voor verbetering open laat: een deukje in de voorbumper, een wat viezige motorruimte (door royaal aangebrachte antiroest), een interieur dat wat sporen van gebruik vertoont. Het is allemaal geen halszaak en de ervaren hobbyist zal de schouders ervoor ophalen. Voor de kleine roestblaasjes in de spatborden, deuren en dorpels, hoeft het lasapparaat de komende jaren ook nog niet tevoorschijn te worden gehaald.

In de techniek van de Fiat 600 is inmiddels de nodige geld en energie geïnvesteerd: de benzinetank is vervangen, het remsysteem is onder handen genomen, er zitten nieuwe banden onder de auto en de ontsteking en de brandstofpomp zijn vernieuwd. De verkoper zegt dat de Fiat 600 sinds zijn terugkeer op Nederlandse weg inmiddels alweer 800 kilometer heeft afgelegd. Wie grijpt de kans daar voor nog geen €5.000 nog een heleboel kilometers aan toe te voegen? Al is het bijna zonde om hem over de 35.000 km te tillen …