FIA-baas over dominante Verstappen: 'Kunnen we niet bestraffen'

Max Verstappen is bezig met een Formule 1-seizoen waarin weer de nodige records gaan sneuvelen. De ongekend dominante combinatie van de 25-jarige coureur en zijn RB19 is, hoewel sommige concurrenten dat misschien wel zouden willen, voor de FIA-baas geen reden om in te grijpen.

Max Verstappen heeft op twee races na alle GP's van dit seizoen gewonnen. De andere twee waren een prooi voor teamgenoot Sergio Pérez. Vooralsnog staat er geen maat op Red Bull, vooral niet op de RB19 in handen van Verstappen. Sommige concurrenten hopen ongetwijfeld dat de FIA ingrijpt. Vooral bij Mercedes klinken die geluiden en niet voor het eerst. Lewis Hamilton opperde bijvoorbeeld het idee dat de teams pas vanaf 1 augustus aan de auto van volgend jaar moeten mogen werken. Hij vreest dat Red Bull nu al mijlenver voorloopt in de ontwikkeling van de nieuwe auto, omdat ze die van dit jaar in principe niet meer hoeven te verbeteren.

FIA-baas Mohammed Ben Sulayem wil niets weten van ingrijpen. Volgens hem is het simpelweg de verdienste van Red Bull en Verstappen dat het zo goed gaat. "Het is zijn tijd, het is Red Bulls tijd. Wat gaan we doen ... de beste jongen straffen?", zo stelt hij volgens Sky Sports. "We kunnen mensen niet bestraffen omdat ze het beter doen, omdat ze beter hun best doen. Dat is oneerlijk." Ben Sulayem heeft een beter idee: de andere teams moeten gewoon een tandje bij zetten. Red Bull heeft het voorbeeld gegeven, nu is het aan de rest om ze in te halen. "Nee, laat de andere teams maar goed worden. Niemand houdt hen tegen om zich te verbeteren."