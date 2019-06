FCA maakt betalingen mogelijk via Uconnect Market

FCA is klaar voor de volgende stap in connectiviteit en wil het met Uconnect Market mogelijk maken vanuit de auto verschillende zaken te betalen. Brandstof bijvoorbeeld, of pizza.

Uconnect Market is een uitbreiding van het bestaande Uconnect-infotainmentsysteem en moet het mogelijk maken om betalingen te doen bij geselecteerde Shell-tankstations. Bij monde van Automotive News meldt FCA echter dat ook Domino’s Pizza meedoet met het project, zodat ook het bestellen van een fijne ronde hap aanzienlijk wordt vereenvoudigd. Het plaatsen van een restaurant-reservering, het betalen in parkeergarages en het maken van een dealerafspraak behoren echter ook allemaal tot de capaciteiten van Market.

Een toevoeging als dit is niet helemaal nieuw, want General Motors heeft met GM Marketplace iets soortgelijks in huis. Voor FCA is het echter wel nieuw. Uconnect Market is geen verre toekomstmuziek, maar wordt in de VS via een heuse over-the-air-update toegevoegd aan modellen van Chrysler, Dodge, Jeep en Ram die zijn uitgerust met een geschikt infotainmentsysteem.