FCA investeert 2 miljard euro in Poolse fabriek

Fiat Chrysler Automobiles investeert €2 miljard in zijn fabriek in het Poolse Tychy, zo blijkt uit een tweet van de Poolse vice-premier Jaroslaw Gowin. In de tweede helft van 2022 moeten de eerste nieuwe modellen er van de band rollen.

In de tweet staat dat zowel Jeep, Fiat als Alfa Romeo nieuwe elektrische en hybride modellen in de fabriek zullen gaan produceren. Volgens Gowin is de investering van €2 miljard 'het bekronende bewijs van het marktvertrouwen in Polen'. FCA bevestigde tegenover Reuters dat dit inderdaad het geval is. Gezien de fusie van FCA en PSA in het nieuwe 'Stellantis' ligt het voor de hand dat de auto's die FCA in Tychy gaat produceren (deels) Franse genen hebben. De investering zal dus met name ten goede komen aan het uitbreiden van de huidige productiecapaciteit en het aanpassen van de productielijnen voor de nieuwe elektrische modellen met PSA-techniek.

Dat FCA gebruik wil gaan maken van het eCMP-platform is immers geen publiek geheim meer. Het zou daarom goed mogelijk zijn dat één van de eerste auto's die straks in Polen van de band rolt de Alfa Romeo Tonale is, waarvan het merk op de Autosalon van Genève in 2019 al een voorproefje gaf. Momenteel schroeven de 2.500 mensen die in de fabriek werkzaam zijn de Fiat 500 en de Lancia Ypsilon in elkaar. Voorheen bouwde Fiat er ook onder meer de Panda en de Seicento. In 2019 lag de totale productie nog op ruim 263.000 auto's. De huidige plannen betekenen dus in ieder geval dat de variatie in de fabriek vanaf 2022 behoorlijk toe zal nemen.