Fastned en Tesla bouwen snellaadstation in Engeland

Fastned breidt zijn samenwerking met Tesla uit. De twee partijen werken samen met Pivot Power aan een nieuw snellaadstation in het Britse Oxford. In totaal moeten er uiteindelijk 26 laadpunten komen te staan.

Fastned en Tesla zijn geen onbekenden van elkaar. Eerder werkten de bedrijven al samen voor een snellaadstation in Duitsland. Nu zoekt men Engeland op. Het snellaadstation in Oxford moet uiteindelijk plaats gaan bieden aan 14 snelladers met een maximale laadsnelheid van 300 kW en nog eens 12 superchargers van Tesla. In eerste instantie komen er echter 10 snelladers, dus de overige vier kunnen later nog toegevoegd worden. De elektriciteit voor de auto's wordt deels opgewekt door zonnepanelen op het dak van het laadstation. Fastned en Tesla bouwen het laadstation in samenwerking met de gemeente Oxford en Pivot Power, een Britse energieleverancier en ontwikkelaar van accu's.

De uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk is een logische stap voor Fastned, dat een behoorlijke expansiedrift heeft. Volgens het bedrijf is de laadinfrastructuur in het VK namelijk nog behoorlijk beperkt, terwijl het aantal EV's aldaar behoorlijk toeneemt. De 'Oxford Superhub' is dan ook niet het enige project dat Fastned aan de overkant van de Noordzee wil realiseren. Volgens topman Michiel Langezaal zijn nog 'honderden dergelijke locaties' nodig in het VK en wil Fastned in gesprek blijven met landeigenaren en partners. Pivot Power, dat in totaal 40 laadlocaties in het VK ontwikkelt, lijkt daarvoor een belangrijke bondgenoot.