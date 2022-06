Faceliftfestijn: Dacia Spring, Sandero, Duster en Jogger vernieuwd

Begin 2021 introduceerde Dacia de Bigster Concept, een vooruitblik op een nieuwe SUV boven de Duster waarop het merk direct een glimp liet zien van zijn nieuwe visuele merkidentiteit. De Bigster Concept kreeg een nieuw logo met een opvallende lichtsignatuur en een eigenwijze grille die samen visueel één geheel vormden. Medio 2021 werd het op de Bigster Concept getoonde nieuwe Dacia-logo door het merk al gebruikt in zijn communicatie-uitingen en in de zomer van dit jaar worden ook de Dacia-dealers omgetoverd tot plekken die Dacia's nieuwe uitstraling ademen. En de auto's van Dacia dan? Die worden zeker niet vergeten. Dacia trekt namelijk in een vloeiende beweging het doek van zijn gemoderniseerde modellengamma.

De Dacia Spring, Sandero, Sandero Stepway, Jogger en Duster krijgen stuk voor stuk een vernieuwd front waarin Dacia zijn nieuwe Link-merklogo plaatst. Het nieuwe Dacia-logo lijkt voortaan niet meer op een flesopener, maar bestaat uit in elkaar grijpende letters D en C. Het totaalplaatje is geïnspireerd op de schakels van een ketting, wat direct verklaart waarom het logo aan weerszijden visueel vertakt in setjes strepen die de hele breedte van de grille opvullen. Opvallend is het onderscheid dat Dacia op dit vlak lijkt te maken tussen de Sandero en de Sandero Stepway. De verticale onderbrekingen tussen de horizontale streepjes zijn bij de reguliere Dacia Sandero namelijk egaal terwijl die van de Sandero Stepway met kleine koppelstukjes zijn ingevuld.

Het nieuwe Dacia-beeldmerk keert natuurlijk overal terug en dus vind je het ook op de naafkappen van de wielen. De introductie van Dacia's nieuwe huisstijl heeft ook gevolgen voor de achterkanten van de modellen. Zo verwijdert Dacia bij alle modellen het oude Dacia-logo, maar plakt er het nieuwe exemplaar niet voor in de plaats. In plaats daarvan schrijft Dacia zijn merknaam groot uit op de achterkleppen van zijn modellen. We nemen daarbij nog klein interessant nieuws waar. Bij de Dacia Duster staat de modelnaam voortaan niet meer uitgeschreven in de kunststof overkapping boven de kentekenplaat. In plaats daarvan staat 'Duster' voortaan linksonder op de achterklep. Bij de Sandero en Sandero Stepway staan de modelnamen voortaan iets lager op de achterklep en bij de elektrische Spring heeft het afscheid van het oude logo een nog onbekend gevolg voor de daar voorheen in gehuisveste achteruitrijcamera. Opvallend is ook dat het kleine druktoetsje om de achterklep van de Spring te ontgrendelen enkele centimeters omlaag is verhuisd. Daarnaast zijn zaken als de dakrails, skidplates en buitenspiegelkappen bij de Sandero Stepway en Duster voortaan in de nieuwe kleur Megalith Grey uitgevoerd. Verder introduceert Dacia op zijn modellen de Lichen Kaki geheten groene lakkleur die je op deze foto's ziet.

Ook voor de interieurs van de Dacia's is er nieuws te melden. Dat gaat verder dan een aanpassing aan het stuurwiel van de auto's waarin het oude Dacia-logo plaats heeft gemaakt voor de uitgeschreven merknaam. Zo zien we dat Dacia volledig nieuwe ventilatieroosters in het dashboard van de Duster zet. De ronde exemplaren maken plaats voor strakker vormgegeven hoekigere uitstroomopeningen waarvan de vormgeving aansluit op die in de Sandero (Stepway) en Jogger. De Spring, Duster en de Sandero en Jogger lijken daarnaast vernieuwde infotainmentsoftware te krijgen. Meer klein nieuws? Zeker! We bespeuren in de Sandero en Jogger - die hetzelfde interieur hebben - namelijk ook een nieuw knoppeneilandje voor de klimaatregeling. Opnieuw zijn er drie draaiknoppen, nu echter met een displaytje in de draaitoets. De ruimte tussen de draaiknoppen wordt opgevuld door nieuwe druktoetsen voor onder andere de achteruitverwarming die de kleine en ietwat verdwaald ogende ronde toetsjes vervangen. In de Spring nemen we ook iets nieuws waar. Daar maakt de recirculatieschuif in de middentunnel namelijk plaats voor een druktoets met dezelfde functie.

Vroeg

Het feit dat Dacia al zijn modellen visueel bijwerkt, is gezien de introductie van wat het zijn nieuwe merkidentiteit noemt natuurlijk niet verrassend, maar wel bijzonder. De Jogger staat in zijn originele vorm namelijk pas vanaf omstreeks maart bij de dealers, de Sandero en Sandero Stepway zijn pas anderhalf jaar oud, de Duster werd eind 2021 nog vernieuwd en de kleine elektrische Spring is pas sinds de herfst te koop. Stuk voor stuk lijken dat in hun originele vorm dus relatief zeldzame modellen te worden, in het bijzonder de Jogger. Nog geen zin in een Dacia met het vernieuwde gezicht? Wees er dan snel bij. Alle Dacia's die na 16 juni besteld worden krijgen het nieuwe front. De eerste exemplaren van de vernieuwde reeks Dacia's komen in het vierde kwartaal naar Nederland.