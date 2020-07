Facelift voor Lexus LS

De huidige vierde generatie LS werd begin 2017 aan de wereld voorgesteld en daarmee is de topsedan van Lexus inmiddels een ruime drie jaar onder ons. Lexus voert een facelift door op het model om hem actueel te houden, maar geheel volgens LS-traditie wordt de auto op optisch vlak niet al te hardhandig aangepakt.

De vernieuwde LS krijgt een herziene snuit waar op het eerste gezicht niet al te veel veranderd, al is dit toch de kant van de auto waar Lexus de grootste aanpassingen doorvoert op designvlak. Hoewel de grille intact blijft, met zijn concave lijnen was het rooster al volgens de meest actuele designtaal van het merk getekend, ziet de kenner direct dat de koplampen aan weerszijden ervan compleet zijn vernieuwd. Ze hebben een nieuwe vorm waarbij de 'uitloper' aan de onderkant van de lichtunit meer naar buiten zijn opgeschoven. In de kijkers zelf vinden we sterk boemerangvormige leddagrijverlichting. De koplampen van de LS profiteren tevens van de op de gefacelifte RX geïntroduceerde BladeScan-techniek, loeisnel rondraaiende spiegeltjes voor een verbeterde lichtopbrengst. Lager op het front van de ruim vijf meter lange concurrent van auto's als de BMW 7-serie en Mercedes-Benz S-klasse een nieuwe bumper met nieuwe koelopeningen. Kleiner nieuws aan de achterzijde. De voorheen chroomkleurige afwerking in de achterlichten is vervangen door een nu donkerder uitgevoerde strip. Lexus zet verder een nieuwe lakkleur, Gin-ei Luster genaamd, op de bestellijst en brengt een set nieuwe 20-inch grote lichtmetalen wielen naar de F-Sport-uitvoering.

In het interieur zijn de aanpassingen zo mogelijk nog kleiner. Lexus brengt een digitale binnenspiegel naar de LS, een aan een achterwaarts kijkende camera gekoppeld display op de plek van de conventionele achteruitkijkspiegel en her en der past het merk nieuwe donkere accenten toe, onder meer op het stuurwiel en op de middenconsole. Het infotainmentsysteem ondersteund voortaan Apple CarPlay en Android Auto en is gekoppeld aan een nieuw display. In plaats van minder knoppen, krijgt de LS juist een aantal extra knoppen in zijn binnenste. Zo zijn er onder meer fysieke sneltoetsen op de middenconsole geplaatst om snel instellingen voor onder meer de stoelverwarming op het scherm op te roepen. Dat scheelt weer zoeken. Lexus past verder het meubilair aan, zo zouden de stoelen dankzij nieuwe vulling meer kleine trillingen moeten kunnen absorberen.

Lexus zegt het onderstel van de LS onder de loep te hebben genomen. Op technisch vlak wordt de LS verder fijngeslepen door de komst van nieuwe motorsteunen en stabilisatorstangen. De LS 500 krijgt onder meer een sneller schakende automaat en volgens de Japanners is het hybride systeem van de 500h zo aangepast dat het elektrische deel vaker dan voorheen zijn werk doet.

Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.