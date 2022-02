Facelift voor Lada Vesta

Lada-liefhebbers opgelet! De populairste auto van het merk en tevens de best verkochte auto van Rusland heeft een facelift gekregen. We hebben het dan natuurlijk over de Vesta, de auto die in 2015 een nieuwe designtaal voor Lada introduceerde.

Het is inmiddels al bijna zeven jaar geleden dat Lada de Vesta introduceerde, een model dat het merk bepaald geen windeieren heeft gelegd (foto's 7 t/m 14). Sinds de lancering van het model in 2015 zijn er in totaal al meer dan 650.000 exemplaren van verkocht en in 2021 mocht de Vesta zich de best verkochte personenauto van thuisland Rusland noemen. De Vesta introduceerde een nieuwe designtaal voor het merk en klaarblijkelijk durfden de topmanagers van Lada het niet aan het ontwerp grondig aan te passen.

Het vernieuwde Vesta-gezicht onderscheidt zich vooral met zijn koplampen van het origineel. De gefacelifte Lada Vesta heeft nieuwe, plattere kijkers die een C-vormige uitloper aan de onderkant hebben gekregen. Het doet denken aan de koplampen die we van alliantiegenoot Renault kennen. Aan de bovenkant van de unit zit nieuwe led-dagrijverlichting. Net als voorheen loopt het boemerangvormige en chroomkleurige ornament dat de Vesta zijn 'X-smoeltje' door richting de koplampen, al wordt het deel daar nu omsloten door de reeds genoemde nieuwe uitloper. Lager op het front vinden we een vernieuwde voorbumper, maar je moet goed kijken om de verschillen met het originele exemplaar te zien. Centraal op de neus plakt Lada een grotere versie van zijn logo.

Ook aan de achterzijde van de Vesta hanteert Lada het penseel der vernieuwing. De achterlichten zijn anders van vorm en krijgen een nieuwe lichtsignatuur en zijn voortaan van ledtechniek voorzien. Opvallender is misschien wel de achterklep, die is namelijk helemaal nieuw. Lada geeft de Vesta achterop een 'luifel' waar de kentekenplaat onder is geplaatst. Het kunststof opzetstuk waar de kentekenplaat verlichting voorheen in was ondergebracht, is verdwenen en merknaam Lada is voortaan nog groter uitgeschreven. Ook achterop de Vesta zien we een nieuwe bumper, compleet met verchroomde sierdelen die als uitlaateindstukken moeten doorgaan. Het daadwerkelijke uitlaateindstuk houdt zich verborgen onder de bumper.

Vesta SW

Lada laat niet alleen de nieuwe Vesta Sedan zien, het geeft ook de eerste platen vrij van de vernieuwde Lada Vesta SW. De stationversie dus. Die Vesta SW laat Lada vooralsnog alleen als Cross zien, de met kunststof wielkastranden aangeklede uitvoering die iets hoger op zijn poten staat. De Cross-versie heeft voortaan een eigen grille met een grof honingraatpatroon en de zijspiegelkappen en het dak zijn vanaf nu in het zwart uitgevoerd. Daarnaast krijgt de Cross-versie een sterker van die van de minder avontuurlijk ingestelde Vesta's afwijkende bumper. Ook van de Vesta Sedan bestaat een Cross-versie, die zal op vergelijkbare wijze worden vernieuwd. Ook de Vesta SW krijgt een strakgetrokken achterklep en ook hier zien we achterlichten waarvan zowel de vorm als de lichtsignatuur is veranderd.

We hebben nog geen officieel beeld van het interieur van de vernieuwde Vesta. We mikken erop dat hier vooral op het gebied van infotainment stappen worden gemaakt. Reken in ieder geval op een veel groter infotainmentscherm waarvan we al iets kunnen zien op deze persfoto's.

Populair

De Lada Vesta is in Rusland niet aan te slepen. Hoewel het niet het goedkoopste model van Lada is, eindigde de auto er vorig jaar op de eerste plek in de verkoopstatistieken. Lada verkocht vorig jaar 113.698 Vesta's in Rusland, meer dan de helft (zo'n 55.000 stuks) daarvan waren een Vesta SW. De Vesta duwde zijn broertje Granta daarmee naar de tweede positie, gevolgd door de Kia Rio.

Hoewel de Lada Vesta in Nederland nooit is geleverd, reed AutoWeek in 2018 op Nederlandse bodem de eerste kilometers met het model. Bekijk hier de video van onze rij-impressie.