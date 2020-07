Facelift Friday: Volkswagen (Passat) CC

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Phaeton, de Touareg, de Passat CC, allemaal zijn het voorbeelden van Volkswagens die in feite de strijd aan gaan met wat normaliter Audi-concurrenten zijn. In het geval van de Passat CC was dat de vierdeurscoupé, een autosoort die in 2009 nog vooral werd vertegenwoordigd door de Mercedes-Benz CLS. Het CC staat dan ook niet voor ‘Coupé-Cabriolet’, maar voor ‘Comfort Coupé’. Jawel.

In vergelijking met een CLS was de platgeslagen Passat weliswaar een stuk goedkoper, maar de auto was wel weer duurder dan de toch al niet goedkope reguliere Passat. Met het budget in het achterhoofd was zo’n Passat CC dus een bijzonder alternatief voor de 3-series, C-klasses en A4’s van deze wereld, waarbij een stukje merk-prestige werd ingeruild voor een wulps gelijnde koets.

Volkswagen maakte zich er niet makkelijk vanaf met de Passat CC. De auto deelde in de meeste landen weliswaar een deel van z’n naam met de grote middenklasser, maar kreeg wel een compleet eigen koets mee. Die was lager én langer dan die van een reguliere Passat en kende een veel vloeiender lijnenspel. Ronde vormen speelden een grote rol. De opvallend grote, sterk afgeronde achterlichten lopen tot ver in het achterscherm door en de stijlloze zijruiten zijn gevat in een vloeiend aflopende chroomstrip.

De basisindeling van de neus komt nog het meest overeen met die van de Passat die tussen 2005 en 2010 in de showroom stond, al ontbrak diens volledig verchroomde snoet. De druppels onder de koplampen en onderin de bumper gemonteerde richtingaanwijzers waren wel present, maar toch net even anders dan bij een gewone Passat.



In 2011 presenteerde Volkswagen, wederom in Los Angeles, een stevig vernieuwde versie van de CC. CC, inderdaad, want het ‘Passat’ kwam hiermee te vervallen. Voor de Amerikanen was dat niets nieuws, maar voor Europeanen wél. De vierdeurs coupé kreeg een facelift die vergelijkbaar is met wat de Passat ten deel viel en bij die auto vond Volkswagen dat zelfs genoeg om van een generatiewissel te spreken. Neus en kont gingen ook bij de CC volledig op de schop, waarbij de definitie van het woord ‘straktrekken’ netjes werd aangehouden. De verlichtingsunits werden flink minder wulps en kregen led-techniek, de bumpers werden rechtlijniger en de grille sloot vanaf nu strak aan op de strenger kijkende koplampen. Beter? Jij mag het zeggen!