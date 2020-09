Facelift Friday: Toyota Prius Wagon/Prius+

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Door al het hybridegeweld van de overige modellen is de Prius steeds meer naar de achtergrond gedrongen. Dat geldt nog sterker voor de ruimere Prius+. De auto die in Nederland aanvankelijk Toyota Prius Wagon heette, is ook anno 2020 nog gewoon te koop!

De namen-kwestie behoeft een toelichting. Om nog altijd onduidelijke redenen koos de Nederlandse importeur voor het weinig Nederlands klinkende ‘Prius Wagon’ voor de auto die elders in Europa Prius+ heette. Dat ‘Prius+’ staat ook in Nederland nu gewoon op de kont. Inmiddels heet de auto ook hier gewoon Prius+. Jawel: deze auto is nog steeds nieuw leverbaar! Het is een van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse prijslijst, maar wie minimaal € 38.445 overmaakt, krijgt gewoon een nieuwe Prius+ voor de deur.

Veelzijdig

In Amerika gaat dezelfde auto overigens als Prius V door het leven, waarbij de V staat voor ‘versatile’, ofwel veelzijdig. En veelzijdig, dat is de grote Prius zeker. De auto is gebaseerd op de vorige, derde generatie van de Prius en deelt daar ook zijn 136 pk sterke hybride-aandrijflijn mee. In plaats van een gestroomlijnde vijfdeurskoets wordt daar in dit geval echter een wat hogere, maar nog altijd enigszins druppelvormige MPV-koets overheen gevouwen. De Prius Wagon is namelijk veel meer een ruimte-auto dan een Wagon en biedt standaard plaats aan zeven inzittenden. Combineer dat met bewezen betrouwbaarheid, een zeer zuinige aandrijflijn en een standaard automaat en je hebt een geweldige gezinsauto, al is zo’n hoge Prius natuurlijk verre van spannend.



Vroeg aan de led

De Prius Wagon verscheen in 2011 op de markt. In 2014 volgde een facelift waar het vandaag allemaal om te doen is. Met name aan de voorkant zijn de verschillen tussen de eerste en tweede lichting goed te zien. De strakgetrokken Prius Wagon kijkt een stuk gemener uit zijn ogen, door koplampen die meer zijn samengedrukt en nu enigszins in een hoek lopen. De grille kreeg een duidelijker V-vorm en de luchtopening onderin de bumper werd optisch uitgerekt tot boven de kentekenplaat. Links en rechts daarvan bevinden zich nu al zes jaar smalle instroomopeningen zonder richtingaanwijzers, omdat die onmisbare verlichtingsdelen nu in de koplampen zijn opgenomen. Bijzonder detail: led-koplampen zijn nu standaard, maar waren ook in 2011 al leverbaar. Daarmee was Toyota er echt vroeg bij op dit vlak.

Ook de achterlichten krijgen al vanaf het begin led-techniek mee. Wel ‘nieuw’ is de kleur van de lichtunits. Op het origineel waren ze op het mistachterlicht na geheel wit, maar sinds 2014 krijgen beide lampen een rood vlak mee. Tegelijkertijd verscheen er een licht gewijzigde achterbumper.