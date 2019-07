Facelift Friday: Renault Clio I

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De eerste Renault Clio is typisch zo’n auto waaraan veel mensen warme herinneringen bewaren. De allemansvriend die de ‘Supercinq’ verving, kreeg in 1996 een modernere, bollere neus.

Daarmee is al bewezen dat de eerste Clio een lange adem had, want het model verscheen in 1990. Toen de facelift zich aandiende, was het model dus al zes jaar op de markt. De update waar we hier over spreken, ging officieel als ‘Phase 3’ door het leven, omdat eerdere kleine wijzigingen kennelijk genoeg waren om van een ‘Phase 2’ te spreken.

De ‘3’ was echter wel degelijk de eerste variant waarbij sprake was van significante uiterlijke wijzigingen. Die zijn vooral aan de voorzijde eenvoudig te spotten. De rechthoekige koplampen van het oermodel werden in ’96 vervangen door meer afgeronde exemplaren. Die bestonden bovendien uit één stuk, omdat de richtingaanwijzer en de hoofdunit aan elkaar werden gesmolten. De nieuwe vorm van de koplampen betekende dat ook de motorkap een meer afgeronde vorm kreeg. De nog altijd bescheiden grille werd opgenomen in een nieuwe, opnieuw vloeiender gelijnde bumper.



Aan de achterzijde werd zoals vaker niet aan de contouren getornd. De indeling van de achterlichten ging echter wel op de schop. De nieuwe lampen waren net als de originele rood/zwart van kleur, maar het rode gedeelte was nu – je raadt het nooit – boller van vorm. Daarmee paste de Clio beter bij de eerste Laguna en de Mégane, die in 1993 en 1995 verschenen.