Facelift Friday: Kia Opirus

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De kans dat je de Kia Opirus vergeten bent, is bijzonder klein. De auto was verre van populair, maar had zo’n markant uiterlijk dat de aanblik van één enkel exemplaar waarschijnlijk voorgoed in je geheugen gegrift staat. De faceliftversie is minder bekend en dus is er alle reden om juist die auto nog eens voor het voetlicht te brengen.

De Opirus verscheen in 2003 als het absolute vlaggenschip van Kia. In de jaren daarvoor en ook anno 2019 blijven de échte topmodellen van de Koreaanse merken voorbehouden aan Azië en in sommige gevallen de VS, maar aan het begin van deze eeuw durfde Kia het aan om zijn directielimousine bloot te stellen aan veeleisende Europeanen.

Niet anoniem

Eén ding had het merk daarbij goed begrepen: met een anoniem en bescheiden model kom je er niet als nieuwkomer in dit segment. Brutaal en opvallend moest het zijn en dat is de Opirus zeker. De ietwat hangende kont van het origineel, voorzien van horizontale lichtunits met ronde, met chroom afgezette elementen, deed een beetje Brits aan, maar oogde zeker chic.

De voorzijde was een heel ander verhaal. Vier ronde koplampunits werden hier vergezeld door een werkelijk gigantische grille. Het hekwerk was niet zozeer breed, maar vooral erg hoog en voorzien van zo’n dikke laag chroom dat het risico op het verblinden van tegenliggers reëel lijkt. Ook de richtingaanwijzers verdienen een speciale vermelding. Kia koos al vroeg voor led-exemplaren en onderstreepte dat punt door elke zijde te voorzien van een werkelijk gigantische streep knipperend oranje.



Bol

Die giga-knippers bleven behouden bij de facelift die zich in 2006 aandiende. De Opirus, die in sommige andere landen Amanti heette, kreeg daarbij wel een andere grille. Die was nog steeds enorm, maar wel minder ‘in your face’ dan het originele exemplaar. Het grootste nieuws was echter aan de achterzijde te vinden. Hier werd al het plaatwerk vernieuwd. De horizontaal georiënteerde achterlichten maakten daarbij plaats voor verticale exemplaren die ogenschijnlijk over de achterschermen heen zijn gedrapeerd en de klep kreeg een nieuwe vorm. Het resultaat doet een beetje denken aan de Lincoln Town Car, waarbij de vorm van de C-stijl en de bolle achterruit ook meehelpen.

De gefacelifte Opirus heeft volgens de overlevering in de folder gestaan in Nederland, maar is nog zeldzamer dan de eerste editie. Eénmaal hebben we er eentje gespot en die belandde natuurlijk prompt in ‘In het Wild’.