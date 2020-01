F1-teameigenaar Stroll neemt megabelang in Aston Martin

Miljardair Lawrence Stroll heeft een megabelang genomen in Aston Martin. De eigenaar van Formule 1-team Racing Point krijgt een aandeel van bijna twintig procent in het Britse merk. Het heeft grote gevolgen voor zowel Aston Martin als de Formule 1.

Aston Martin werkt hard aan het moderniseren van haar aanbod, maar gaat door moeilijke tijden. Een flinke kapitaalinjectie van Lawrence Stroll als reddingsboei hangt al langer in de lucht, maar nu is het hoge woord eruit. De Canadees koopt zich voor 182 miljoen pond (€ 216,6 miljoen) voor 16,7 procent in. Daarmee krijgt Aston Martin flink meer lucht om aan een betere toekomst te werken. Tegelijkertijd biedt het Stroll de kans om zijn F1-team Racing Point naar een hoger plan te tillen.

Behalve de aandelenaankoop, steekt Stroll ook nog eens 318 miljoen pond extra in Aston Martin. In totaal is de deal dus goed voor 500 miljoen pond (€ 595 miljoen) kapitaalinjectie voor het Britse merk. Stroll zorgt er daarbij ook voor dat Aston Martin alvast een later terug te verkrijgen voorschot krijgt van 55,5 miljoen pond om de kas te spekken.

Aston Martin krijgt eigen F1-team

Verder maakt men bekend dat de deal betekent dat Racing Point vanaf 2021 verder zal gaan als het Formule 1-team van Aston Martin. Dat heeft grote gevolgen voor zowel Racing Point als Red Bull Racing, het team waar Max Verstappen nog tot en met 2023 voor rijdt. Aston Martin is momenteel nog titelsponsor van Red Bull Racing, maar het team maakt bekend dat dat volgend jaar dus niet meer zal zijn. Stroll's zoon Lance is coureur bij Racing Point. Met Aston Martin als F1-team hoopt Stroll senior ongetwijfeld dat zijn zoon betere kansen krijgt in de Formule 1.

Aston Martin en Red Bull Racing hebben naast hun financiële deal ook een technische deal met elkaar. Daaruit kwam onder meer de Aston Martin Valkyrie voort. Die werd grotendeels ontworpen door de hoofdontwerper van Red Bull Racing, Adrian Newey.