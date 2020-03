Extremist: Alfa Romeo Giulia GTA lekt

Alfa Romeo’s grootste nieuws van deze dagen valt in het extreme spectrum. Vanmiddag volgt de officiële onthulling, nu is de Giulia GTA echter al gelekt.

Alfa Romeo heeft sportief nieuws voor ons in petto. Van de in 2016 gepresenteerde Giulia is een nóg een extremere versie gemaakt. We kennen namelijk de Giulia Q, maar binnenkort wordt deze Giulia GTA daarboven geparkeerd. Via het Spaanse Instagram-account Cochspias duikt nu een rits foto’s op. Studiobeeld laat een ‘milde’ Giulia GTA zien. Deze krijgt al wielkastverbredingen en een riante achterspoiler. Er is echter ook beeld van een rijdende variant. Die is nóg breder uitgebouwd en krijgt een iconische M-aanduiding achter de GTA-naam.

Naar alles waarschijnlijkheid is dat dus een nóg extremere versie dan de ‘reguliere’ GTA. De gigantische achtervleugel, lagere wielophanging en bredere koets rondom bewijzen dat de Italianen veel voor ons in petto hebben. De meest extreme Giulia die we nu kennen, is de Quadrifoglio. Deze wordt aangedreven door een 2.9 V6 met 510 pk. Bij deze GTA’s wordt daar nog een schepje bovenop gedaan. Vanmiddag weten we hoeveel!