Exclusief: nieuwe cross-over Vinfast, ook als EV!

De Vietnamese fabrikant VinFast trekt later dit jaar het doek van een volledig nieuw model, een cross-over waar ook een volledig elektrische variant van komt. AutoWeek kan exclusief de patenttekeningen van die in mysterie gehulde nieuwkomer laten zien.

Vorig jaar rond deze tijd tilde de kakelversie Vietnamese autofabrikant VinFast zijn eerste twee modellen op het podium: de Lux A2.0 en de Lux AS2.0. Die eerste is een sedan op basis van de vorige generatie BMW 5-serie (F10), de tweede een SUV op basis van de vorige generatie van BMW's X5. Hoewel de auto's zelf afkomstig zijn van BMW, zijn het niet simpelweg BMW's met beeldmerken van VinFast erop. De Vietnamese fabrikant heeft het designhuis Pininfarina ingeschakeld om er unieke koetsjes omheen te laten vouwen en dus is het tweetal niet direct als BMW herkenbaar. Het derde model van VinFast is de Fadil, een auto die niets meer is dan een Opel Karl met eigen beeldmerken. Het bedrijf werkt achter de schermen hard aan een cross-over, waar AutoWeek nu exclusief het design van kan laten zien.

Op deze opgegraven patentschetsen is een cross-over te zien, maar niet zomaar één. Naast een relatief conventioneel ogend exemplaar dat reguliere verbrandingsmotoren krijgt, hebben we ook direct een volledig elektrische versie van die auto te pakken. Op het linker voorscherm is een laadopening te zien, een detail dat samen met de volledig dichte snuit erop wijst dat er onderhuids een volledig elektrische aandrijflijn schuilgaat. Het algehele design van de nieuwkomer past, als we de Fadil even vergeten, prima bij dat van de rest van de VinFast-familie.

Het is lastig in te schatten of deze nieuwe cross-over net als zijn broertjes en zusjes is gebaseerd op een al bestaand model. Mogelijk heeft VinFast opnieuw een eigen koetswerk op een bestaand model geschroefd. Het lijkt niet te gaan om een omgebouwde X1, want daar lijkt de auto te kort voor. De vorm van de cross-over doet enigszins denken aan die van de Renault Captur, al doet het geheel eveneens wat denken aan de Hyundai Kona. Naar verluidt krijgt de elektrische versie van de nog naamloze nieuwkomer een van het Koreaanse LG Chem afkomstig accupakket en een elektrisch hart dat om en nabij de 470 pk levert.

Later dit jaar wordt de nieuwkomer in de Verenigde Staten, waar het model ook op de markt moet komen, aan de wereld voorgesteld. Mogelijk komen we dan meer te weten over de technische basis van de auto.