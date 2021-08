Het Chinese Evergrande wil een belangrijk deel van z’n EV-activiteiten verkopen aan smartphone-maker Xiaomi. Dat is interessanter dan het lijkt, want Evergrande is de hoofdaandeelhouder van Saab-restant NEVS.

Vastgoedontwikkelaar Evergrande nam in 2019 een meerderheidsbelang in NEVS, dat met de aloude Saab 9-3 als startpunt grootse EV-plannen had. Naar verluidt worden de elektro-Saabs in China daadwerkelijk verkocht, al horen we er buiten dat land eigenlijk nooit wat van. Volgens Automotive News melden ingewijden nu dat Evergrande een deel van z’n aandelen wil verkopen. Men zou in gesprek zijn met Xiaomi, de smartphone-fabrikant die al eerder te kennen gaf zich met EV’s te gaan bezighouden.

Dat zou geen gekke zet zijn voor Xiaomi, dat met zo’n deal immers zeggenschap zou krijgen over productiefaciliteiten, een bestaande EV en de bijbehorende technologie. Voor Evergrande is een deal als deze naar verluidt ook welkom, omdat het bedrijf er financieel niet al te best voor zou staan. Tegelijkertijd is het ook opmerkelijk, want Evergrande had/heeft best serieuze EV-plannen. Daarbij gaat het niet alleen over de naam NEVS, maar ook over een nieuwe tak met de naam Hengchi. Hengchi toonde in 2020 maar liefst 9 concept-cars, maar tot een productiemodel kwam het nog niet.