Europese verkoop bedrijfsauto's blijft groeien

De verkoop van nieuwe bedrijfsauto's, zoals vrachtauto's, bussen en bestelbusjes, in de Europese Unie is in juni verder toegenomen.

Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA klom de verkoop met meer dan 12 procent tot 185.573 voertuigen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Bij alle segmenten was volgens ACEA een stijging van de verkopen te zien. Door het economisch herstel van de coronacrisis neemt ook de verkoop van bedrijfsvoertuigen toe.

De sterkste vraag was volgens ACEA te zien in landen in het midden en oosten van Europa. Binnen de grote EU-automarkten steeg de verkoop in Duitsland en Italië, maar was sprake van een daling in Spanje en Frankrijk. Over de eerste zes maanden van dit jaar ging de EU-verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen met 37 procent omhoog naar iets meer dan 1 miljoen in vergelijking met een jaar eerder. Voor Nederland werd een plus van 27 procent gemeten tot 46.303 bedrijfsauto's.

In Nederland nam de verkoop in juni met meer dan 49 procent toe naar 7.173 bedrijfsauto's. De grootste groei in ons land is afkomstig van de verkoop van zware bedrijfsauto's. Daarvan werden er in juni bijna 64 procent meer verkocht dan in die maand vorig jaar; 951 tegenover 580. Met 6.044 stuks waren de lichte bedrijfsauto's - zoals gebruikelijk - echter in absolute zin veruit het populairst. Daarvan werden er vorig jaar in juni nog 4.113 verkocht.