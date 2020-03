Europese autoproductie krijgt flinke corona-dreun

Net als bij andere sectoren slaat corona bij de wereldwijde autoproductie in als een bom. Fiat neemt na eerdere maatregelen een nieuwe ingrijpende beslissing. Fiat Chrysler legt nu namelijk de hele productie van Fiat en Maserati stil. Dat betekent dat naast alle productiebanden in Italië nu ook die in Servië en Polen stil komen te staan. In het Servische Kragujevac wordt de komende twee weken dus geen een Fiat 500L gebouwd en in het Poolse Tychy staakt de productie van de huidige Fiat 500C en Lancia Ypsilon. Daarnaast bouwt FCA de komende periode dus ook geen Maserati’s Levante’s én nieuwe elektrische Fiats 500 in de Italiaanse Mirafiori-fabriek.

Ford

Ook Fords Spaanse productie in Valencia staat voor minstens een week stil. Drie fabrieksmedewerkers zijn daar namelijk positief op COVID-19 getest. Dit is een flinke dreun voor Ford, want de Spaanse fabriek is voor de fabrikant de grootste productieplaats buiten de Verenigde Staten. Jaarlijks zorgen 8.000 werknemers ervoor dat er 450.000 auto’s worden gebouwd. Op dit moment zien de Kuga, Transit Connect, Mondeo, S-Max en Galaxy hier het levenslicht.

Spanje

Seat kondigt ook een tijdelijke productiepauze aan die dagen tot weken kan duren. Vooral de 7.000 werknemers van de Spaanse fabriek in Martorell worden hierdoor geraakt omdat onzeker is hoelang de productiepauze zal duren. Topman Matias Carnero heeft tegen Reuters gezegd dat het tot wel zes weken kan duren! In de fabriek worden onder andere alle Ibiza’s en Leons gebouwd. Nissan sluit zich bij Seats besluit aan en staakt de productie in zijn Spaanse fabrieken in Barcelona. Ongeveer 3.000 Spanjaarden zijn in dienst van Nissan en blijven voor onbepaalde tijd thuis. Naast motoren bouwt Nissan ook auto’s als de NV200 en Navara in Spanje.

Slowakije

Volkswagen kondigt aan dat de deuren van de Slowaakse fabriek in Bratislava dicht blijven. Dit gebeurde nadat de Slowaakse regering het land op slot deed. In de fabriek worden meerdere producten uit het portfolio gebouwd, zoals de Porsche Cayenne, Audi Q7 en de Volkswagen Up, Skoda Citigo en Seat Mii. Ook onderdelen van de Bentley Bentayga laten door de sluiting langer op zich wachten. Het is niet bekend wanneer de fabriek weer opengaat. Opmerkelijk zegt Jaguar Land Rover tegen Automotive News Europe dat hun Slowaakse fabriek wél gewoon openblijft.

Eerder gingen fabrieken van Lamborghini en Ferrari al op slot. Ook andere fabrikanten zullen in meerdere landen waarschijnlijk in rap tempo volgen. De tijd zal moeten leren hoe de wereld op de productieachterstand zal reageren.