EuroNcap deelt laatste testresultaten van 2019

Veiligheidsinstituut EuroNcap heeft zo vlak voor de feestdagen nog een flinke eindsprint getrokken, want nog eens acht nieuwe modellen krijgen hun scorekaart opgestuurd. Voor veel merken reden voor een klein feestje, andere fabrikanten zijn wellicht iets meer in mineur.

Bij EuroNcap verzamelden de testpersonen sleutels van auto’s uit alle hoeken van het autolandschap. Zo is de hagelnieuwe Volkswagen Golf tegen de verschillende muren en palen gevouwen, maar ook de elektrische MG ZS is op het gebied van veiligheid uitvoerig getest. De nieuwe Golf ontvangt zoals verwacht de maximale score van vijf sterren. Op het gebied van de bescherming van volwassenen scoort de Duitser uitstekend (95 procent), maar ook kinderen kunnen met een gerust hart worden vervoerd (89 procent). Op het gebied van assistentie en voetgangersveiligheid scoort de Golf ruim voldoende. Ook de nieuwe nieuwe Nissan Juke, Ford Puma en Audi Q8 gaan er met een volle scorekaart vandoor. Alle drie de SUV’s behalen op elk onderdeel een dikke voldoende.

Voor sommigen wellicht een verrassing, maar ook de MG ZS EV gaat met vijf sterren op huis aan. Het is echter geen rigoureuze overwinning, want op het gebied van voetgangersveiligheid is nog werk aan de winkel met een scorepercentage van 64 procent. Ook de MG HS, die wij (nog) niet kennen, krijgt een vergelijkbare score van het instituut.

Voor twee fabrikanten heeft EuroNcap echter ook minder rooskleurig nieuws. Hoewel het kakelverse Chinese Aiways naar eigen zeggen vol heeft ingezet op veiligheid, blijven twee sterren op het formulier leeg. Met een score van rond de 70 procent voor de veiligheid van de inzittenden, 45 procent op het gebied van voetgangers en 55 voor de aanwezigheid van veiligheidsassistenten weet de nieuwe elektrische auto geen hoge ogen te gooien. Ook het compacte trio van de Volkswagen Groep bestaande uit de Volkswagen Up, Skoda Citigo en Seat Mii behaalt bij de tweede test uit hun leven ‘slechts’ drie sterren. De auto’s zijn opnieuw getest vanwege hun nieuwe elektrische aandrijflijn, maar het concept blijft ongewijzigd in vergelijking met 2012. Met de strengere regels van nu voelt het trio dat in de score. Vooral op het gebied van voetgangersveiligheid (46 procent) en veiligheidsassistentie (55 procent) is nog veel winst te behalen in de toekomst.

Het was een druk jaar voor EuroNcap, want in totaal werden 59 auto's getest. Modellen als de Tesla Model 3, Seat Tarraco, Mercedes GLB en Mazda CX-30 vielen ten prooi aan het instituut.