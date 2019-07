EuroNcap beoordeelt zes nieuwe auto’s

Het was weer een drukke bedoening bij EuroNcap, want zes auto’s mochten bij het veiligheidsinstituut laten zien wat ze waard zijn. Goed nieuws: alle modellen gaan - min of meer - met een topscore naar huis!

Bij vier modellen was EuroNcap het unaniem eens: de scorekaart is met vijf van de vijf sterren ingevuld. De auto’s die deze eervolle score behalen zijn de Tesla Model 3, Skoda Scala, Mercedes-Benz B-klasse en de nieuwe GLE. Vooral de Model 3 maakte indruk, want met een scorepercentage van 94 uit 100 is het volgens EuroNcap de veiligste auto die recent is getest. De batterij aan veiligheidssystemen die Tesla standaard in de Model 3 propt, heeft een groot aandeel in deze voortreffelijke score. Ook de Skoda Scala wordt in de schijnwerpers gezet, want op het gebied van volwassenenbescherming komt de Tsjech erg goed uit de bus.

Voor de elfde opeenvolgende keer krijgen nieuwe modellen van Mercedes-Benz vijf sterren. Ook de nieuwe Kia Ceed en DS 3 Crossback zijn getest. In hun standaarduitrusting behalen deze twee ‘slechts’ vier sterren. Worden de auto’s met een uitgebreider veiligheidspakket uitgerust, dan krijgen de Ceed en 3 Crossback er een ster bij.