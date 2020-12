Euro NCAP test veiligheidssystemen bedrijfsauto's

Euro NCAP vuurt normaliter nieuwe personenauto's op diverse obstakels af. Het veiligheidsinstituut onderzoekt in welke mate het passagierscompartiment wel of niet vervormt, of de 'inzittenden' letsel oplopen en ook over de aanwezige actieve en passieve veiligheidssystemen wordt een oordeel geveld. Bestelbussen ontspringen de dans en worden ook nu niet aan gort gereden. Wel houdt Euro NCAP van 19 bedrijfsauto's in de categorie N1 (tot 3,5 ton) de veiligheidssystemen tegen het licht. De resultaten zijn niet om over naar huis te schrijven.

De Euro NCAP scherpt zijn veiligheidseisen van tijd tot tijd aan, maar voor haar oordeel dat het ditmaal over 19 bestellers velt, hanteert de organisatie de criteria die het in 2018 aan personenauto's stelde. Let wel, alleen het kopje Safety Assist Performance wordt meegenomen en dat betekent dat er geen crashresultaten worden beoordeeld. Het gaat puur over de aanwezigheid en werking van veiligheidssystemen, zowel actieve als passieve. Euro NCAP zegt met de selectie van 19 bestellers zo'n 98 procent van de in Europa verkochte bedrijfsauto's te hebben afgedekt. Slechts drie bestellers krijgen het predicaat 'Goud'.

Goud

Die drie gouden bestellers zijn de Ford Transit, Mercedes-Benz Vito en Volkswagen Transporter. De Transit haalde 63 procent van de haalbare punten binnen. De Mercedes-Benz Vito en Volkswagen Transporter scoorden respectievelijk 61 en 65 procent.

Zilver

In de middenmoot eindigen vijf bestelauto's. Ook hier bestellers van Ford en Mercedes-Benz, al betreft het in deze categorie de kleinere Ford Transit (58 procent) en Mercedes-Benz Sprinter (52 procent). De Volkswagen Crafter scoort 44 procent van de haalbare punten. Ook de Opel Vivaro en Peugeot Expert vallen in de zilvervloot en komen uit op respectievelijk 42 procent en 44 procent.

Brons

Het gros van de bestelauto's verdient een bronskleurige bokaal. De Citroëns Jumpy en Jumper halen 37 en 32 procent van de punten binnen. De Fiat Ducato eindigt met 28 procent van de punten onderaan deze categorie. De Iveco Daily, Peugeot Boxer en Toyota ProAce scoren achtereenvolgens 30, 33 en 35 procent van de haalbare punten. Hier gebeurt iets opvallends. De Citroën Jumpy en Toyota ProAce zijn technisch natuurlijk nagenoeg gelijk aan de Peugeot Expert, maar de Peugeot valt in de categorie 'Zilver'. Hetzelfde geldt voor de Citroën Jumper en Fiat Ducato, die natuurlijk weer zijn gerelateerd aan de Peugeot Expert die ook in de Zilver-groep valt. NCAP maakt hierbij de kanttekening dat de standaarduitrusting per markt, maar ook per 'versie' van de besteller kan verschillen.

Geen aanbeveling

Helaas krijgen vijf bedrijfswagens het stempel 'niet aanbevolen'. Onderaan de waarderingslijst bungelt de Fiat Talento met slechts 5 procent van de haalbare punten, gevolgd door de Opel Movano met een score van slechts 7 procent. Ook de Nissan NV400 (12 procent), Renault Master (16 procent) en Renault Trafic (11 procent) worden door Global NCAP niet aanbevolen. Waar de meeste punten blijven liggen? Simpelweg door de afwezigheid van rijsystemen als een automatisch remsysteem, een rijbaanassistent en een snelheidsbegrenzer.

NCAP zegt de resultaten onder meer te hebben gedeeld om te illustreren dat bedrijfswagens ondanks hun vaak hogere gewicht dan personenauto's, zeker met belading, veelal niet zo riant in hun veiligheidsvoorzieningen zitten.