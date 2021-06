Elektrische Volkswagen ID Buzz vermomd als Transporter

Volkswagen brengt in 2022 eindelijk de ID Buzz op de markt. Van die elektrische en met retrodesign doorspekte bus is nu een prototype de deur uit gestuurd met een wel heel opvallend testkostuum.

Even terugspoelen naar 2017, het jaar waarin Volkswagen tijdens de North American Auto Show in Detroit de ID Buzz Concept aan pers en publiek toonde. Daarmee liet Wolfsburg zien hoe een elektrische personenbus zou kunnen worden vormgegeven. De bus wordt overduidelijk aan de ID-familie gehangen en met de ID Cargo zit er zonneklaar een bestelwagenvariant in het vat. Volgend jaar moet de elektrische ID Buzz van de band rollen en dus is Volkswagen druk in de weer met het testen van zijn meest ruimtelijke elektrische ID-model. Op deze foto's is een testexemplaar te zien, althans, vanbinnen.

De buitenkant van dit zwarte testmodel zegt namelijk vrij weinig. Volkswagen heeft namelijk de carrosserie van de in 2019 gefacelifte Transporter (T6) vertimmerd en verzaagd om de techniek van de ID Buzz te kunnen huisvesten. De ID Buzz krijgt waarschijnlijk van de ID3 en ID4 bekende techniek, al kan het merk met de accupakketten ongetwijfeld schuiven om de grotere ID Buzz van genoeg elektrische longinhoud te voorzien. De ID Buzz Concept die Volkswagen ruim vier jaar geleden presenteerde, was 4,94 meter lang en had een wielbasis van 3,3 meter. Het accupakket was maar liefst 111 kWh groot. Kijk niet gek op als een pakket van soortgelijk formaat ook in de productieversie komt.

Op deze foto's is voor het eerst ook iets van het dashboard te zien. De zogeheten mule heeft een dashboard met van de ID3 en ID4 bekende modules, al is het geheel nog wat provisorisch in elkaar geschroefd en hebben we nog niet te maken met het definitieve ontwerp.