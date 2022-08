Elektrische Porsche Macan in de Groene Hel

Een SUV van Porsche moet niet alleen praktisch zijn maar natuurlijk ook sportief rijden. Of de gloednieuwe elektrische broer van de Porsche Macan ook op dat vlak in huis heeft wat nodig is, wordt uitgeprobeerd in de 'Groene Hel'. Het op de Nordschleife gefotografeerde exemplaar heeft nog redelijk dezelfde camouflage als de elektrische Macan die onlangs met een Porsche Cayenne erachter aan een sleepkabel werd gespot.

Aan de voorkant onderscheidt de 'Macan EV' zich van de reguliere Macan met zijn Taycan-achtige kopampen, aan de achterzijde zien we vrij hoog geplaatste lichtunits die vermomd zijn als die van de 911. Verwacht ertussen een streep ledverlichting die de twee achterlichten aan elkaar knoopt, zoals we dat tegenwoordig op tal van modellen zien. Vooralsnog lijkt het erop dat de elektrische Porsche Macan achteraan altijd een betrekkelijk schuin aflopende daklijn krijgt. Schuiner dan die van de reeds bekende Macan, die zoals gezegd naast deze elektrische versie in het aanbod blijft staan. Het is nog even de vraag of de elektrische Macan de naam Macan draagt, of een eigen naam krijgt. We zagen in de reacties al eens de leuk gevonden suggestie 'Maycan'.

De elektrische Porsche Macan, we blijven hem toch maar even zo noemen, staat op het PPE-platform. Een nieuwe EV-basis voor auto's die hoger in de markt staan dan de MEB-modellen van de Volkswagen Group. Specifiek modellen van Porsche en Audi. Onder meer Audi's tegenhanger Q6 E-tron staat ook op die basis. PPE brengt veelbelovende laadtechniek, want een laadvermogen van 270 kW moet mogelijk zijn. Goed voor het bijladen van 300 km actieradius in zo'n 10 minuten. Volgend jaar moet het in de praktijk te testen zijn, want dan verwachten we de marktintroductie.