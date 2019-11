Elektrische Jaguar E-Type in de kiem gesmoord

Misschien is het heiligschennis, maar als het de Jaguar E-Type helpt om toekomstbestendig te zijn, valt er wat te zeggen voor de ombouw naar EV. Tegenwoordig zien we vaker dat juist iconische klassiekers nieuw leven worden ingeblazen met een elektrische aandrijflijn. Dat Jaguar nota bene zelf de conversie aan ging bieden, maakte het nog mooier. Nu blijkt echter dat we de afgelopen twee jaar zijn blij gemaakt met een dode mus.

Elektrek onderschepte een brief van Jaguar aan mensen die hun interesse voor de conversie hadden uitgesproken, waaruit blijkt dat Jaguar de keutel intrekt. Het merk heeft het project stilgelegd om zich te richten op andere zaken voor haar klassiekertak. Daarbij geeft het merk wel aan dat het in de toekomst nog eens verder wil kijken naar de elektrificatie van E-Types.

Jaguar presenteerde twee jaar geleden een tot EV omgebouwde E-Type, de Zero, als voorproefje op de geplande conversies. Die had een 300 pk sterke elektromotor onder de klassieke koets, voorzien van een 40 kWh-accupakket. Daarmee beoogde Jaguar een actieradius van 275 kilometer en een 0-100-km/h-acceleratie van slechts 5,5 seconden. Het accupakket in de E-Type Zero weegt hetzelfde als de zescilinder die normaal gesproken dienst doet in de E-Type. De rijeigenschappen zouden dus goeddeels onveranderd blijven.

De modernisering bestgond verder uit de montage van led-koplampen, digitale tellers in het dashboard en een groot scherm voor de infotainment middenin het herziene dashboard. Wie het geheel op den duur liever toch weer in originele staat wilde hebben, had dat ook door Jaguar kunnen laten doen. Voorlopig blijft het helaas bij een concept.