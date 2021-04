Elektrische Cupra Born getest bij de poolcirkel

Cupra komt binnenkort met een elektrische auto die je direct als het Spaanse equivalent van de Volkswagen ID3 kunt herkennen: de Born. Zoals je dat mag verwachten van Cupra, wordt het een auto die ondanks z'n inmiddels bekende basis meer de nadruk legt op sportief rijden. Of Cupra wat dat betreft z'n huiswerk goed heeft gedaan, mogen de technici en beste testcoureurs van het merk nu ontdekken in het hoge noorden. Daar wordt de Born behoorlijk op z'n staart getrapt bij temperaturen van tot -30 graden celsius.

Het levert in ieder geval spectaculaire plaatjes op, maar echt veel verrassends zit er niet meer in. De Born gaat zo te zien haast als twee druppels water lijken op het studiemodel, de el-Born. Dat betekent ook dat de verwantschap met de Volkswagen ID3 niet te missen is, want de basisvormen van de elektrische Cupra zijn gelijk aan die van de elektrische Volkswagen. De Cupra onderscheidt zich onder meer met een scherper gelijnde neus met nors de wereld in turende koplampen. Aan de achterkant rekenen we ook op iets wulpsere lijnen dan bij de Volkswagen.

Omdat de Cupra wat vlotter van z'n plek moet komen dan de ID3, slaan de Spanjaarden vrijwel zeker één of misschien zelfs alle mildere aandrijflijnen die we kennen van de ID3 over. De conceptversie had 204 elektro-pk's en een accupakket met 77 kWh capaciteit, direct het neusje van de zalm dus. Volgens Cupra moet de Born met een volle accu 500 km afleggen, al zal je het dan uiteraard meer op efficiënt dan sportief rijden moeten gooien. Geïnteresseerd? Houd dan volgende maand de site goed in de gaten, want in mei presenteert Cupra de Born!